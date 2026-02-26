Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় আরও বাড়বে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৪৭
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় আজ বৃহস্পতিবার ভোরবেলা কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলেও সকালে সূর্যের দেখা মিলেছে। তবে আগের দিন বুধবারের চেয়ে তাপমাত্রা ১৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আজ হয়েছে ২০ দশমিক ৬।

তবে দিনের বেলা তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৩ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৫৯ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ২৩ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াআবহাওয়া বার্তাআবহাওয়ার খবর
