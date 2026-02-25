বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে, গরম আরও বাড়বে

শীতকাল বিদায়ের পর গতকাল মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রজসহ বৃষ্টি হবে জানিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে ওই দিন বৃষ্টি হলেও সেটি ছিল অল্পস্বল্প। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে সাতক্ষীরা ও যশোরে মাত্র ৩ মিলিমিটার। আর সামান্য বৃষ্টি ঝরেছে ঈশ্বরদী, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা ও বরিশালে।
যত্সামান্য বৃষ্টি হলেও সারা দেশে গরমের দাপট বেড়েই চলেছে। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চট্টগ্রাম জেলার আমবাগান অঞ্চলে ৩৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেও তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ ওপরে রয়েছে।
আগামী দিনগুলোতেও বৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ বুধবার সকাল ৯টায় আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে পারে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামীকাল রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এর পর ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই। এমনকি মার্চ মাসের প্রথম ৫-৬ দিনও সারা দেশ বৃষ্টিহীন থাকতে পারে।
আজ দুপুরে আবহাওয়াবিদ ড. মো. বজলুর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আপাতত দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সামগ্রিক আবহাওয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ধারণা ৬ মার্চের পর হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। কালবৈশাখীর জন্যও আরও অপেক্ষা করতে হবে। তাই এ সময় সারা দেশে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে থাকবে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
