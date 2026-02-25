Ajker Patrika
পরিবেশ

বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে, গরম আরও বাড়বে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে, গরম আরও বাড়বে
ছবি: আজকের পত্রিকা

শীতকাল বিদায়ের পর গতকাল মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রজসহ বৃষ্টি হবে জানিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে ওই দিন বৃষ্টি হলেও সেটি ছিল অল্পস্বল্প। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে সাতক্ষীরা ও যশোরে মাত্র ৩ মিলিমিটার। আর সামান্য বৃষ্টি ঝরেছে ঈশ্বরদী, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা ও বরিশালে।

যত্সামান্য বৃষ্টি হলেও সারা দেশে গরমের দাপট বেড়েই চলেছে। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চট্টগ্রাম জেলার আমবাগান অঞ্চলে ৩৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেও তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ ওপরে রয়েছে।

আগামী দিনগুলোতেও বৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ বুধবার সকাল ৯টায় আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে পারে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামীকাল রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এর পর ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই। এমনকি মার্চ মাসের প্রথম ৫-৬ দিনও সারা দেশ বৃষ্টিহীন থাকতে পারে।

আজ দুপুরে আবহাওয়াবিদ ড. মো. বজলুর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আপাতত দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সামগ্রিক আবহাওয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ধারণা ৬ মার্চের পর হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। কালবৈশাখীর জন্যও আরও অপেক্ষা করতে হবে। তাই এ সময় সারা দেশে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিপাতপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে, গরম আরও বাড়বে

বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে, গরম আরও বাড়বে

ঢাকায় আজ সকালে তাপমাত্রা ১৯.৮

ঢাকায় আজ সকালে তাপমাত্রা ১৯.৮

ঢাকাসহ তিন বিভাগে ঝরতে পারে বৃষ্টি

ঢাকাসহ তিন বিভাগে ঝরতে পারে বৃষ্টি

পুরুষবিহীন এমন এক জাতের পিঁপড়া মিলল, যাদের সবাই রানি

পুরুষবিহীন এমন এক জাতের পিঁপড়া মিলল, যাদের সবাই রানি