Ajker Patrika
> পরিবেশ

বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু, বাদলের দিন কি শেষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ২৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বাংলাদেশে যে কারণে বৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই মৌসুমি বায়ু এই অঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সে কারণে আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললে চলে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ বুধবার সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশ এলাকা শুষ্ক থাকতে পারে। আকাশ থাকতে পারে আংশিক মেঘলা। এই অঞ্চলে উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে মৌসুমি বায়ু এ দেশের ওপর দিয়ে বিদায় নিলেও দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সারা দেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিষয়:

বাংলাদেশআবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু, বাদলের দিন কি শেষ

বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু, বাদলের দিন কি শেষ

ঢাকায় দূষণ বেড়েই চলেছে, সর্বোচ্চ দূষণের শহর লাহোর

ঢাকায় দূষণ বেড়েই চলেছে, সর্বোচ্চ দূষণের শহর লাহোর

ঢাকার বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে, দূষণে শীর্ষে লাহোর

ঢাকার বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে, দূষণে শীর্ষে লাহোর

ঢাকার ওপর বয়ে যেতে পারে উত্তরের হাওয়া, বৃষ্টি হবে কি

ঢাকার ওপর বয়ে যেতে পারে উত্তরের হাওয়া, বৃষ্টি হবে কি