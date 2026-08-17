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পরিবেশ

সড়ক ও বাঁধ-ভাঙন রোধে বিন্না ঘাস ব্যবহারের উদ্যোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ২১: ০৮
সড়ক ও বাঁধ-ভাঙন রোধে বিন্না ঘাস ব্যবহারের উদ্যোগ
প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

সড়ক ও বাঁধের ভাঙন রোধে পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাস ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দেশের বিভিন্ন সড়ক ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে এই ঘাস ব্যবহার করা যায় কি না, তা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আজ সোমবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিন্না ঘাসের ব্যবহার নিয়ে একটি প্রস্তাবনা তুলে ধরেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। তাঁর উপস্থাপনায় বিন্না ঘাসের বিভিন্ন উপকারিতা এবং দেশের সড়ক ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে এর সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় বিন্না ঘাস ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা একমত পোষণ করেন। কোন কোন প্রকল্পে বিন্না ঘাস ব্যবহার করা যেতে পারে, তা আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরকে কমিটির নেতৃত্ব দেওয়া হবে। কমিটিতে প্রস্তাবক ড. মোহাম্মদ শরীফুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। এ ছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে সড়ক ও বাঁধসহ বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে বিন্না ঘাস ব্যবহারের বিষয়ে একটি গাইডলাইন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু, পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ, অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসানসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সরকারসড়কপরিবেশমন্ত্রিপরিষদ
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