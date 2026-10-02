ছুটির দিন সকালবেলায় একপশলা বৃষ্টি, পূর্বাভাসে সুখবর

আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভোরবেলা থেকেই আকাশ রয়েছে মেঘাচ্ছন্ন। নেই সূর্যের তেজ। এর সঙ্গে বইছে হালকা বাতাস। তাই গত কয়েক দিনের ভ্যাপসা গরমের পর তাপমাত্রা কিছুটা কম ছিল। এর মধ্যে সকাল ৯টা দিকে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ১৫ মিনিটের বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি নামে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশের কমপক্ষে ৫টি বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে সারা দেশে তাপমাত্রা কমতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের গতকাল সন্ধ্যায় আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। তবে সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
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