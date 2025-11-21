দেশে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল ঢাকার কাছেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানী ঢাকাসহ দেশে বিভিন্ন এলাকায় প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
মার্কিন ভূতাত্তিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে। গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।
তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭, উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।
রাজধানী ঢাকাসহ দেশে বিভিন্ন এলাকায় প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
মার্কিন ভূতাত্তিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে। গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।
তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭, উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানী ঢাকাসহ দেশে বিভিন্ন এলাকায় প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
মার্কিন ভূতাত্তিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে। গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।
তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭, উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।
রাজধানী ঢাকাসহ দেশে বিভিন্ন এলাকায় প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
মার্কিন ভূতাত্তিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে। গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।
তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭, উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।
পুরান ঢাকা এবং রাজধানীর অন্যান্য এলাকার পুরোনো ভবনগুলোর ৯০ ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ভূমিকম্পে এসব এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।আজ শুক্রবার রাজধানীর মিরপুরে আদিবাসী খাদ্য ও শস্যমেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান।৪ ঘণ্টা আগে
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক হাসপাতাল সূত্রে টেলিফোন মারফত প্রাপ্ত অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী...৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) বহুতল নতুন ভবনে ফাটল ধরেছে। এতে রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫।৭ ঘণ্টা আগে
শীতের সকালে জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় এবং তা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থায়ী ছিল।৮ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পুরান ঢাকা এবং রাজধানীর অন্যান্য এলাকার পুরোনো ভবনগুলোর ৯০ ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ভূমিকম্পে এসব এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
আজ শুক্রবার রাজধানীর মিরপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খাদ্য ও শস্যমেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
উপদেষ্টা বলেন, প্রায় ৯০ ভাগ পুরোনো ভবনে বিল্ডিং কোড না মানায় ঢাকা ও পুরান ঢাকা ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে।
উল্লেখ্য, আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের রূপপুরে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। দুই শিশুসহ ৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে দুই শতাধিক।
পুরান ঢাকা এবং রাজধানীর অন্যান্য এলাকার পুরোনো ভবনগুলোর ৯০ ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ভূমিকম্পে এসব এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
আজ শুক্রবার রাজধানীর মিরপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খাদ্য ও শস্যমেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
উপদেষ্টা বলেন, প্রায় ৯০ ভাগ পুরোনো ভবনে বিল্ডিং কোড না মানায় ঢাকা ও পুরান ঢাকা ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে।
উল্লেখ্য, আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের রূপপুরে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। দুই শিশুসহ ৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে দুই শতাধিক।
রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।৯ ঘণ্টা আগে
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক হাসপাতাল সূত্রে টেলিফোন মারফত প্রাপ্ত অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী...৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) বহুতল নতুন ভবনে ফাটল ধরেছে। এতে রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫।৭ ঘণ্টা আগে
শীতের সকালে জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় এবং তা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থায়ী ছিল।৮ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বেড়েছে। বেলা ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক হাসপাতাল সূত্রে টেলিফোন মারফত প্রাপ্ত অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহতের সংখ্যা ৬ জন এবং আহত হয়েছেন ২৪০ জনেরও বেশি মানুষ।
পুরান ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এবং নরসিংদীতে তিন শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। আর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের শোকবার্তায় আরও একজন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুরে আহত হয়েছেন দুই শতাধিক।
পুরান ঢাকায় নিহতেরা হলেন, রাফিউল ইসলাম (আনুমানিক ২০ বছর), আব্দুর রহিম (৪৮) ও তাঁর ছেলে মেহরাব হোসেন (১২)। রূপগঞ্জে ফাতেমা নামে ১০ মাসের এক শিশু মারা গেছে। আর নরসিংদীতে বাড়ির সানসেট ভেঙে ওমর (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
নিহতদের মধ্যে রাফিউল ইসলাম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের শিক্ষার্থী বলে পরিবার জানিয়েছে। আব্দুর রহিমের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রকোনায়। তিনি সুরিটোলা স্কুলের পেছনে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক বার্তায় জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে সৃষ্ট আতঙ্কে অনেকেই লাফ দিয়ে অথবা হুড়োহুড়িতে পড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত হতাহতের অনানুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর মধ্যে:
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (এসএসএমসিএইচ) থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, এই হাসপাতালে ৩ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন হলেন কলেজটির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাফিউল ইসলাম। এছাড়া এসএসএমসিএইচ-এ আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিয়েছেন আরও ১০ জন।
গাজীপুরের তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ মোট ৭২ জন আহত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ২৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতিতে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন মোট ৪০০ জন। গুরুতর আহত হওয়ার কারণে ৮৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে এবং ৯৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে ৬ জনকে গুরুতর অবস্থায় অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
এ ছাড়া, নরসিংদী জেলা হাসপাতাল-এ ৪৫ জন আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিয়েছেন, যার মধ্যে ৩ জন গুরুতর অসুস্থ থাকায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ডিএমসিএইচ) রেফার করা হয়েছে। ডিএমসিএইচ এবং একটি ১০০ বেড হাসপাতাল (অজ্ঞাত স্থান)-এ ১০ জন করে আহত ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. মঈনুল আহসান বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, সবক’টি হাসপাতালে জরুরি মেডিকেল টিম দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে। তিনি আরও জানান, সরকারের পক্ষ থেকে আহতদের চিকিৎসার জন্য সব প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করার চেষ্টা চলছে।
ডা. মঈনুল আহসান উল্লেখ করেন, আহতদের একটি বড় অংশ ভবন ধসে নয়, বরং ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কের কারণে লাফ দিয়ে অথবা হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে মনিটর করছে এবং জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে।
নিরাপত্তা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বেড়েছে। বেলা ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক হাসপাতাল সূত্রে টেলিফোন মারফত প্রাপ্ত অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহতের সংখ্যা ৬ জন এবং আহত হয়েছেন ২৪০ জনেরও বেশি মানুষ।
পুরান ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এবং নরসিংদীতে তিন শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। আর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের শোকবার্তায় আরও একজন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুরে আহত হয়েছেন দুই শতাধিক।
পুরান ঢাকায় নিহতেরা হলেন, রাফিউল ইসলাম (আনুমানিক ২০ বছর), আব্দুর রহিম (৪৮) ও তাঁর ছেলে মেহরাব হোসেন (১২)। রূপগঞ্জে ফাতেমা নামে ১০ মাসের এক শিশু মারা গেছে। আর নরসিংদীতে বাড়ির সানসেট ভেঙে ওমর (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
নিহতদের মধ্যে রাফিউল ইসলাম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের শিক্ষার্থী বলে পরিবার জানিয়েছে। আব্দুর রহিমের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রকোনায়। তিনি সুরিটোলা স্কুলের পেছনে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক বার্তায় জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে সৃষ্ট আতঙ্কে অনেকেই লাফ দিয়ে অথবা হুড়োহুড়িতে পড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত হতাহতের অনানুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর মধ্যে:
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (এসএসএমসিএইচ) থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, এই হাসপাতালে ৩ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন হলেন কলেজটির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাফিউল ইসলাম। এছাড়া এসএসএমসিএইচ-এ আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিয়েছেন আরও ১০ জন।
গাজীপুরের তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ মোট ৭২ জন আহত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ২৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতিতে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন মোট ৪০০ জন। গুরুতর আহত হওয়ার কারণে ৮৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে এবং ৯৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে ৬ জনকে গুরুতর অবস্থায় অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
এ ছাড়া, নরসিংদী জেলা হাসপাতাল-এ ৪৫ জন আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিয়েছেন, যার মধ্যে ৩ জন গুরুতর অসুস্থ থাকায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ডিএমসিএইচ) রেফার করা হয়েছে। ডিএমসিএইচ এবং একটি ১০০ বেড হাসপাতাল (অজ্ঞাত স্থান)-এ ১০ জন করে আহত ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. মঈনুল আহসান বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, সবক’টি হাসপাতালে জরুরি মেডিকেল টিম দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে। তিনি আরও জানান, সরকারের পক্ষ থেকে আহতদের চিকিৎসার জন্য সব প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করার চেষ্টা চলছে।
ডা. মঈনুল আহসান উল্লেখ করেন, আহতদের একটি বড় অংশ ভবন ধসে নয়, বরং ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কের কারণে লাফ দিয়ে অথবা হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে মনিটর করছে এবং জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে।
নিরাপত্তা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।৯ ঘণ্টা আগে
পুরান ঢাকা এবং রাজধানীর অন্যান্য এলাকার পুরোনো ভবনগুলোর ৯০ ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ভূমিকম্পে এসব এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।আজ শুক্রবার রাজধানীর মিরপুরে আদিবাসী খাদ্য ও শস্যমেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান।৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) বহুতল নতুন ভবনে ফাটল ধরেছে। এতে রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫।৭ ঘণ্টা আগে
শীতের সকালে জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় এবং তা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থায়ী ছিল।৮ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) বহুতল নতুন ভবনে ফাটল ধরেছে। এতে রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে। এতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার নতুন ও পুরোনো ভবনে ফাটল ধরা পড়েছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, পঙ্গু হাসপাতালের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই নতুন ভবন। এই ভবনের নিচতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত একটি ফাটল দেখা গেছে, সেখানে অনেকে ছবি ও ভিডিও তুলছেন দেখা গেছে। তবে ফাটলটি রয়েছে নিচতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত।
এ বিষয়ে হাসপাতালের পরিচালক ডা. আবুল কেনান বলেন, ‘আমরা ফাটলটির বিষয়ে যাচাই-বাছাই করছি। ফাটলটি আগে থেকেই ছিল, নাকি এখন হয়েছে, সেটা জানার চেষ্টা করছি।’
রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) বহুতল নতুন ভবনে ফাটল ধরেছে। এতে রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে। এতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার নতুন ও পুরোনো ভবনে ফাটল ধরা পড়েছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, পঙ্গু হাসপাতালের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই নতুন ভবন। এই ভবনের নিচতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত একটি ফাটল দেখা গেছে, সেখানে অনেকে ছবি ও ভিডিও তুলছেন দেখা গেছে। তবে ফাটলটি রয়েছে নিচতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত।
এ বিষয়ে হাসপাতালের পরিচালক ডা. আবুল কেনান বলেন, ‘আমরা ফাটলটির বিষয়ে যাচাই-বাছাই করছি। ফাটলটি আগে থেকেই ছিল, নাকি এখন হয়েছে, সেটা জানার চেষ্টা করছি।’
রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।৯ ঘণ্টা আগে
পুরান ঢাকা এবং রাজধানীর অন্যান্য এলাকার পুরোনো ভবনগুলোর ৯০ ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ভূমিকম্পে এসব এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।আজ শুক্রবার রাজধানীর মিরপুরে আদিবাসী খাদ্য ও শস্যমেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান।৪ ঘণ্টা আগে
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক হাসপাতাল সূত্রে টেলিফোন মারফত প্রাপ্ত অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী...৪ ঘণ্টা আগে
শীতের সকালে জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় এবং তা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থায়ী ছিল।৮ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
শীতের সকালে জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও।
আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় এবং তা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থায়ী ছিল। কম্পনের মাত্রা যথেষ্ট বেশি হওয়ায় রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। এ ছাড়া কলকাতা থেকে কোচবিহার এবং দক্ষিণবঙ্গের কাকদ্বীপ পর্যন্ত বহু মানুষকেও আতঙ্কিত হয়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউজিএস) এই ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ জানালেও ভারতের ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি-এসিএস) এর মাত্রা জানিয়েছে ৫ দশমিক ৭। কম্পনের উৎসস্থল ছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে খুব কাছে, নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে, মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, উৎসস্থল খুব একটা গভীরে না থাকার কারণেই কম্পন এত জোরালোভাবে অনুভূত হয়েছে।
ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৮ মিনিট নাগাদ কম্পন শুরু হওয়ার পরপরই ঘরের মধ্যে পাখা, চেয়ার, টেবিল এবং দেয়ালে টাঙানো ছবি দুলতে দেখা যায়। শীতের কারণে অধিকাংশ বাড়িতে সিলিং ফ্যান বন্ধ থাকায় ফ্যানের দুলুনি দেখে মানুষ কম্পন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে। কলকাতা, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় আতঙ্কে বহু মানুষ দ্রুত বহুতল ভবন থেকে রাস্তায় নেমে আসেন।
বাংলাদেশেও রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন প্রান্তে এবং বরিশালে কম্পন টের পাওয়া যায়। স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে কোথাও থেকে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
শীতের সকালে জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও।
আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় এবং তা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থায়ী ছিল। কম্পনের মাত্রা যথেষ্ট বেশি হওয়ায় রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। এ ছাড়া কলকাতা থেকে কোচবিহার এবং দক্ষিণবঙ্গের কাকদ্বীপ পর্যন্ত বহু মানুষকেও আতঙ্কিত হয়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউজিএস) এই ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৫ জানালেও ভারতের ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি-এসিএস) এর মাত্রা জানিয়েছে ৫ দশমিক ৭। কম্পনের উৎসস্থল ছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে খুব কাছে, নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে, মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, উৎসস্থল খুব একটা গভীরে না থাকার কারণেই কম্পন এত জোরালোভাবে অনুভূত হয়েছে।
ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৮ মিনিট নাগাদ কম্পন শুরু হওয়ার পরপরই ঘরের মধ্যে পাখা, চেয়ার, টেবিল এবং দেয়ালে টাঙানো ছবি দুলতে দেখা যায়। শীতের কারণে অধিকাংশ বাড়িতে সিলিং ফ্যান বন্ধ থাকায় ফ্যানের দুলুনি দেখে মানুষ কম্পন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে। কলকাতা, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় আতঙ্কে বহু মানুষ দ্রুত বহুতল ভবন থেকে রাস্তায় নেমে আসেন।
বাংলাদেশেও রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন প্রান্তে এবং বরিশালে কম্পন টের পাওয়া যায়। স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে কোথাও থেকে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।৯ ঘণ্টা আগে
পুরান ঢাকা এবং রাজধানীর অন্যান্য এলাকার পুরোনো ভবনগুলোর ৯০ ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ভূমিকম্পে এসব এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।আজ শুক্রবার রাজধানীর মিরপুরে আদিবাসী খাদ্য ও শস্যমেলার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান।৪ ঘণ্টা আগে
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক হাসপাতাল সূত্রে টেলিফোন মারফত প্রাপ্ত অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী...৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) বহুতল নতুন ভবনে ফাটল ধরেছে। এতে রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫।৭ ঘণ্টা আগে