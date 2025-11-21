Ajker Patrika
পরিবেশ

দেশে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল ঢাকার কাছেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ২৯
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকাসহ দেশে বিভিন্ন এলাকায় প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।

মার্কিন ভূতাত্তিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে। গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।

তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭, উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।

বিষয়:

রাজধানীঢাকাপরিবেশভূমিকম্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...