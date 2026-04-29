ভারী বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত: ৫ জেলায় বন্যার শঙ্কা, ৪ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

দেশজুড়ে শুরু হওয়া ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাঁচ জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনা জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে বন্যা শুরু হয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার নিম্নাঞ্চলেও দ্রুত পানি বাড়তে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।
সতর্ককরণ কেন্দ্রের সর্বশেষ বার্তায় বলা হয়েছে, নেত্রকোনা ও মৌলভীবাজার জেলায় বন্যা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে। হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যার ঝুঁকি রয়েছে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার থেকেই দেশের আট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতি আগামী ৪ মে পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলীতে (১৬১ মিলিমিটার)। এ ছাড়া ভোলায় ১৫১ মিলিমিটার এবং ফেনীতে ১৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
বিপৎসীমার ওপরে চার নদীর পানি:
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের চারটি প্রধান নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীগুলো হলো:
ভুগাই কংস: জারিয়াজঞ্জাইল পয়েন্টে বিপৎসীমার ৮২ সেন্টিমিটার ওপরে।
মনু: মৌলভীবাজার পয়েন্টে বিপৎসীমার ৭২ সেন্টিমিটার ওপরে।
সোমেশ্বরী: কলমাকান্দা পয়েন্টে বিপৎসীমার ৫০ সেন্টিমিটার ওপরে।
মগরা: নেত্রকোনা পয়েন্টে বিপৎসীমার ২ সেন্টিমিটার ওপরে।
এ ছাড়া সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানিও গত কয়েক দিনে এক থেকে দেড় মিটারের বেশি বেড়েছে। প্রকৌশলীদের মতে, এই নদীগুলো আকারে ছোট হওয়ায় ভারী বৃষ্টিতে দ্রুত পানি বেড়ে গিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।
এ ছাড়া বন্যা কবলিত ও আশপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে:
ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ১৪২ মিলিমিটার
কুমিল্লা: ১৩৫ মিলিমিটার
হবিগঞ্জ: ১২৫ মিলিমিটার
ভৈরববাজার: ১০৫ মিলিমিটার
নরসিংদী: ৮৪ মিলিমিটার
সমুদ্রবন্দরে সতর্কতা
উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে সাগর উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মাত্র সাত দিন আগের আবহাওয়া। দিনটি ছিল ২২ এপ্রিল অর্থাৎ ৯ বৈশাখ বুধবার—কী গরমই না পড়েছিল সারা দেশে। ওই দিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল পদ্মা নদীর পাড়ে রাজশাহী জেলায়। এটিই এবারের মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। রাজশাহী ছাড়াও দেশের ২৭টি জেলা এবারের বৈশাখ মাসে তীব্র দাবদাহে টগবগ...১ ঘণ্টা আগে
সকাল শুরু বৃষ্টি দিয়ে। সাধারণত বৃষ্টির কারণে বা বর্ষাকালে দূষণের মাত্রা কম থাকে। ঢাকার বাতাসে আজ দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকালে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের বায়ুমানের তালিকায় এ চিত্র দেখা যায়।৫ ঘণ্টা আগে
বৈশাখের প্রথম দিন দশেক প্রচণ্ড দাবদাহের পর গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে কালবৈশাখী। এর সঙ্গে ভারী বৃষ্টি। তবে বৃষ্টির দাপট সহজে কমছে না। আরও দু’দিন সারা দেশেই ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ফলে দেশের চারটি সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে হবে।৫ ঘণ্টা আগে
দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ও ভারী বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঝড়ে ফসলের খেত, ঘরবাড়িসহ গাছ উপড়ে পড়ে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর বিদ্যুৎ না থাকায় বেশি দুর্ভোগে পড়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা। কেন্দ্রে তাদের মোমবাতি ও চার্জার লাইট জ্বালিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে