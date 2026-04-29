Ajker Patrika
পরিবেশ

ভারী বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত: ৫ জেলায় বন্যার শঙ্কা, ৪ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১২: ৪৬
উজানের ভারী বর্ষণে বাড়ছে সোমেশ্বরী নদীর পানি, বেড়েছে পারাপারে দুর্ভোগ (মঙ্গলবারের চিত্র)। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশজুড়ে শুরু হওয়া ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাঁচ জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনা জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে বন্যা শুরু হয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার নিম্নাঞ্চলেও দ্রুত পানি বাড়তে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

সতর্ককরণ কেন্দ্রের সর্বশেষ বার্তায় বলা হয়েছে, নেত্রকোনা ও মৌলভীবাজার জেলায় বন্যা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে। হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যার ঝুঁকি রয়েছে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার থেকেই দেশের আট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতি আগামী ৪ মে পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলীতে (১৬১ মিলিমিটার)। এ ছাড়া ভোলায় ১৫১ মিলিমিটার এবং ফেনীতে ১৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বিপৎসীমার ওপরে চার নদীর পানি:

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের চারটি প্রধান নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীগুলো হলো:

ভুগাই কংস: জারিয়াজঞ্জাইল পয়েন্টে বিপৎসীমার ৮২ সেন্টিমিটার ওপরে।

মনু: মৌলভীবাজার পয়েন্টে বিপৎসীমার ৭২ সেন্টিমিটার ওপরে।

সোমেশ্বরী: কলমাকান্দা পয়েন্টে বিপৎসীমার ৫০ সেন্টিমিটার ওপরে।

মগরা: নেত্রকোনা পয়েন্টে বিপৎসীমার ২ সেন্টিমিটার ওপরে।

flood-warning

এ ছাড়া সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানিও গত কয়েক দিনে এক থেকে দেড় মিটারের বেশি বেড়েছে। প্রকৌশলীদের মতে, এই নদীগুলো আকারে ছোট হওয়ায় ভারী বৃষ্টিতে দ্রুত পানি বেড়ে গিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

এ ছাড়া বন্যা কবলিত ও আশপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ১৪২ মিলিমিটার

কুমিল্লা: ১৩৫ মিলিমিটার

হবিগঞ্জ: ১২৫ মিলিমিটার

ভৈরববাজার: ১০৫ মিলিমিটার

নরসিংদী: ৮৪ মিলিমিটার

সমুদ্রবন্দরে সতর্কতা

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে সাগর উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারবর্ষাকালবন্যানেত্রকোনাপানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

ইউনূস ভিভিআইপি এক বছরই, মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি ৬ মাস

সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড

নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

সম্পর্কিত

বৈশাখে ভারী বৃষ্টি: এটা কি অস্বাভাবিক, থাকবে কত দিন

বৈশাখে ভারী বৃষ্টি: এটা কি অস্বাভাবিক, থাকবে কত দিন

ভারী বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত: ৫ জেলায় বন্যার শঙ্কা, ৪ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

ভারী বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত: ৫ জেলায় বন্যার শঙ্কা, ৪ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

বৃষ্টিতে সকাল শুরু ঢাকার, দূষণও কমেছে

বৃষ্টিতে সকাল শুরু ঢাকার, দূষণও কমেছে

ভারী বৃষ্টি সহজে কমছে না, সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত

ভারী বৃষ্টি সহজে কমছে না, সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত