এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

এবার মার্কিন পাসপোর্টে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি যুক্ত করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। তবে সীমিতসংখ্যায় এই পাসপোর্ট প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ জানিয়েছে, হোয়াইট হাউস সিদ্ধান্ত নিয়েছে—আগামী জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণার ২৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে এই পাসপোর্ট চালু করা হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বিবিসিকে নিশ্চিত করেছেন, নতুন নকশার এই পাসপোর্ট ‘যেকোনো মার্কিন নাগরিক’ পেতে পারবেন, যদি তাঁরা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন এবং যখন এর বিতরণ শুরু হবে। যত দিন মজুত থাকবে, তত দিন এই সুবিধা চালু থাকবে।
এই বিশেষ পাসপোর্ট শুধু ওয়াশিংটন পাসপোর্ট এজেন্সি থেকেই পাওয়া যাবে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তথা পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত নকশায় দেখা যায়, পাসপোর্টে ট্রাম্পের একটি ছবি থাকবে, যার চারপাশে থাকবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের লেখা এবং আমেরিকার পতাকা। পাশাপাশি থাকবে সোনালি রঙে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর।
হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন দেশপ্রেমিক পাসপোর্ট নকশা আমেরিকার ২৫০তম জন্মবার্ষিকীর জাঁকজমকপূর্ণ উদ্যাপনে অংশ নেওয়ার আরেকটি দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ইউএফসি-২৫০ ফাইট, গ্রেট আমেরিকান স্টেট ফেয়ার, ফ্রিডম-২৫০ গ্র্যান্ড প্রিক্স এবং আমাদের স্বাধীনতা উদ্যাপন করা এই নতুন পাসপোর্ট—সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের ঐতিহাসিক সেমিকুইনসেন্টেনিয়াল উদ্যাপনের সময়ে জাতীয় গর্ব ও দেশপ্রেম পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।’
বর্তমান মার্কিন পাসপোর্টে দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দৃশ্য, যেমন—চাঁদে অবতরণ এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো জাতীয় প্রতীক তুলে ধরা হয়। তবে নাগরিকরা চাইলে এই বিশেষ সংস্করণটি এড়িয়ে যেতে পারবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। এই স্মারক পাসপোর্টটি ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর একটি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি ও স্থাপনার সঙ্গে ট্রাম্পের নাম ও প্রতিকৃতি যুক্ত করা হচ্ছে।
সম্প্রতি মার্কিন টাকশাল ইউএস মিন্ট ঘোষণা দেয় যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ট্রাম্পের প্রতিকৃতি-সংবলিত একটি স্মারক স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মার্কিন ব্যাংকনোটে নিজের স্বাক্ষর যুক্ত করা প্রথম প্রেসিডেন্টও হতে যাচ্ছেন তিনি।
এর আগে, এপ্রিলের শুরুতে হোয়াইট হাউস ‘আর্ক দ্য ট্রাম্প’ নামে স্বর্ণখচিত একটি বিশাল বিজয় তোরণের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। ওয়াশিংটন ডিসিতে ২৫০ ফুট (৭৬ মিটার) উচ্চতার এই স্থাপনার প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে একটি ফেডারেল প্যানেল। তবে সাধারণ জনগণ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণবাদী গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এসেছে। ট্রাম্প হোয়াইট হাউসেও স্থায়ী পরিবর্তন এনেছেন। একটি বলরুম নির্মাণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভবনটির পূর্বাংশ (ইস্ট উইং) ভেঙে ফেলা হয়েছে।
ইরানের বিরুদ্ধে সংঘাত থেকে বেরিয়ে যেতে একতরফা বিজয় ঘোষণা করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রশাসনে এমন একটি পরিকল্পনা ভেসে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখছে যে ট্রাম্প একতরফা বিজয় ঘোষণা করলে ইরান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।১ ঘণ্টা আগে
লড়াইয়ের মাঠ পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল বিজেপি বনাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের লড়াইয়ের দ্বিতীয় দফা শুরু হয়েছে। এই ধাপ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগের পর্বের চেয়েও বেশি উত্তেজনাপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
রুশ-নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত শস্য কেনাকে ইসরায়েলের ‘বৈধ ব্যবসা’ হিসেবে মানা যায় না—এমন মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি...১০ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান তাঁকে জানিয়েছে যে তারা এখন ‘ধ্বংসের অবস্থায়’ রয়েছে এবং নেতৃত্বের সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এই মন্তব্য করেন ট্রাম্প। তবে ইরান ঠিক কীভাবে এই বার্তা দিয়েছে, সে বিষয়ে...১২ ঘণ্টা আগে