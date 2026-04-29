Ajker Patrika
পরিবেশ

বৈশাখে ভারী বৃষ্টি: এটা কি অস্বাভাবিক, থাকবে কত দিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ১৩
ফাইল ছবি

মাত্র সাত দিন আগের আবহাওয়া। দিনটি ছিল ২২ এপ্রিল অর্থাৎ ৯ বৈশাখ বুধবার— কী গরমই না পড়েছিল সারা দেশে। ওই দিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল পদ্মা নদীর পাড়ে রাজশাহী জেলায়। এটিই এবারের মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। রাজশাহী ছাড়াও দেশের ২৭টি জেলা এবারের বৈশাখ মাসে তীব্র দাবদাহে টগবগ করে ফুটছিল। হাপিত্যেশ জনজীবনে। এক ফোঁটা বৃষ্টির আশায় প্রহর গুনছিল সবাই।

কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতে আবহাওয়া বদলে গেছে। স্বস্তির বৃষ্টি নামে ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) রোববার থেকে। কমে আসে প্রচণ্ড গরম। আবহাওয়াও বেশ শীতল। কিন্তু বৃষ্টি এখন আর স্বস্তি দিচ্ছে না। কোথাও কোথাও বিপর্যয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে সতর্কতা জারি হয়েছে দেশের সমুদ্র-নৌবন্দরগুলোয়। পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধসে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বৈশাখের এই বৃষ্টির কারণে সুরমা, কুশিয়ারা, ধনু, বাউলাই, ভুগাই ও কংস নদের পানি বাড়ছে। ফলে উত্তর-পূর্বের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় বন্যাও হতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বাভাস কেন্দ্র।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ বুধবার সকালে আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগেই আগামী ৩ মে পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ১৬০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চল নিকলীতে। এ ছাড়া ময়মনসিংহে ১১৫ মিলিমিটার; কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ১০৩; ভোলায় ১৫১; পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় ১১৪ এবং ফেনীতে ১৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

রাজধানী ঢাকায় ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও আকাশ রয়েছে মেঘে ঢাকা।

বৈশাখের মাঝামাঝি এই সময়ে ভারী বৃষ্টির কারণ সম্পর্কে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, দেশের ভেতরে যে গভীর সঞ্চরণশীল মেঘমালা সৃষ্টি হয়েছে। এই মেঘ সরতে সময় নিচ্ছে। এ ছাড়া একটি সিস্টেম তৈরি হয়েছে সাগরে, এরও প্রভাব আছে।

এ ধরনের আবহাওয়া বছরের এ সময় অস্বাভাবিক নয় বলে মন্তব্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিকের।

আজ সকালে আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে এপ্রিল-মে মাসে (বৈশাখ) ভারী বৃষ্টি হয়ে থাকে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে একটি ঘূর্ণিবায়ুর আবর্তন হয়েছে। এ কারণে দেশের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবে একটানা বা একযোগে বৃষ্টি হবে হবে। থেমে থেমে বৃষ্টি হবে।’

ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হতে পারে, এমনকি শিলাবৃষ্টির কথাও জানান ড. আবুল কালাম মল্লিক। তিনি বলেন, বৃষ্টি কেবল বাংলাদেশেই নয়, উত্তর পূর্ব ভারতের মেঘালয়, আসাম, মণিপুর, মিজোরামেও হচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে হাওরাঞ্চলে বন্য হতে পারে।

এদিকে এপ্রিল মাসের আবহাওয়ায় আউটলুক অনুযায়ী, চলতি মাসে মোট বৃষ্টি হতে পারে ১৩০ মিলিমিটার। তবে আসছে মে মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টি আরও বাড়বে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য— মে মাসে বাংলাদেশে গড়ে ১৩০ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় জুনে, যার গড় পরিমাণ ৪৫৯ দশমিক ৪ মিলিমিটার।

আবহাওয়ার সম্পর্কিত সকল খবর-

বিষয়:

বৃষ্টির খবরআবহাওয়া বার্তাকালবৈশাখী ঝড়বন্যাআজকের আবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

