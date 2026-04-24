ঢাকার আবহাওয়ায় সুখবর নেই, অস্বস্তি আরও বাড়তে পারে

সারা দেশে বয়ে চলা টানা কয়েক দিনের দাবদাহ কিছুটা কমেছে। গত বুধবার তাপপ্রবাহের কবলে ছিল ২৭টি জেলা। গতকাল বৃহস্পতিবার সেটি নেমে এসেছে ২২টিতে। তবে রাজধানী ঢাকার আবহাওয়া কিছুটা উল্টো। ঢাকায় বুধবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ দশমিক ৫ থেকে বেড়ে গতকাল হয়েছে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ শুক্রবার সকালে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় দুপুরের পর গরম আরও বাড়তে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল ছিল ২৮ দশমিক ৮। তবে রাতের বেলা এই অঞ্চলের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে।
ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আজও বৃষ্টির কোনো বার্তা নেই। এতে বলা হয়েছে, আজ বেলা ১টা পর্যন্ত এসব এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা ও প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এদিকে আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিটে এবং আগামীকাল শনিবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ২৯ মিনিটে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজশাহী জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগের অবশিষ্ট অংশ এবং খুলনা বিভাগসহ ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, দিনাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।
ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বৃষ্টির কোনো বার্তা নেই। এতে বলা হয়েছে, আজ দুপুর ১টা পর্যন্ত এসব এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা ও শুষ্ক থাকতে পারে।১ দিন আগে
টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলাসহ রাজশাহী বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এই তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে।২ দিন আগে
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, আজ বেলা ১টা পর্যন্ত ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা ও শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।২ দিন আগে