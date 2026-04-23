Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় সকালেই উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য, তাপমাত্রা ২৭.৮

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি

সারা দেশে বইছে প্রচণ্ড দাবদাহ। গতকাল বুধবার তাপপ্রবাহের কবলে ছিল ২৩টি জেলা। এর মধ্যে রয়েছে রাজধানী ঢাকা। এদিন ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেও রাজধানীতে উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল ২৮ দশমিক ২।

ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বৃষ্টির কোনো বার্তা নেই। এতে বলা হয়েছে, আজ দুপুর ১টা পর্যন্ত এসব এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা ও শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ২৩ মিনিটে এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাপরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

