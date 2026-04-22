রাজধানী ঢাকায় সকাল থেকেই বাড়ছে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৩৫
বৈশাখে দাবদাহে পুড়ছে সারা দেশের বড় একটি অংশ। গতকাল মঙ্গলবার ১৩টি জেলায় বয়ে গেছে তাপপ্রবাহ। এর মধ্যে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মাঝারি মাত্রার তাপপ্রবাহে কবলে ছিল। রাজশাহীতে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাজধানী ঢাকায় গরম কিছুটা কম থাকলেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৪। এদিন ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ছিল ২৭ দশমিক ৯-এর ঘরে। যা আজ বুধবার সকালে আরও বেড়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজধানীতে আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮১ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, আজ বেলা ১টা পর্যন্ত ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা ও শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ৩১ মিনিটে।

