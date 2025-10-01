ভারী বৃষ্টি আরও কতদিন— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর, পাহাড়ে ভূমিধসের আশঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ ও মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় সারা দেশেই প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টির এই প্রবণতা সহসাই কমছে না, থাকতে পারে আরও তিন-চার দিন। এই ভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের শঙ্কার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ ছাড়া দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোকে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
জ বুধবার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তা বলা হয়েছে, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত সুস্পষ্ট লঘুচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মিলিমিটার) থেকে অতি ভারী (৮৮ মিলিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর সতর্কবার্তায় আরও জানায়, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে। সেই সঙ্গে ভারী বর্ষণজনিত কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে।
এদিকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গতকাল সন্ধ্যা ৬টায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে আজ বুধবার সকাল ৬টায় সুস্পষ্ট লঘুচাপ রূপে একই এলাকায় অবস্থান করছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, লঘুচাপটি উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও আরও ঘনীভূত হয়ে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় নিম্নচাপ হিসেবে রূপ নিতে পারে। লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এ ছাড়া মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, লঘুচাপ ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আগামী ৪ অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত দেশের সব বিভাগেই ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকছে। ৫ অক্টোবর থেকে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, লঘুচাপের কারণে সাগর থেকে সঞ্চালনশীল মেঘমালা উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ কারণে রাজধানী ঢাকার মতো দেশে মধ্যাঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। লঘুচাপটি নিম্নচাপের রূপ নিলে বৃষ্টির রেশ থাকবে আরও কয়েক দিন। তবে বৃষ্টির ফলে ভ্যাপসা গরম কেটে যাবে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, আজ বুধবার দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রাও সামান্য কমতে পারে। আজ সকালে সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে টাঙ্গাইলে, ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ ও মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় সারা দেশেই প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টির এই প্রবণতা সহসাই কমছে না, থাকতে পারে আরও তিন-চার দিন। এই ভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের শঙ্কার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ ছাড়া দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোকে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
জ বুধবার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তা বলা হয়েছে, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত সুস্পষ্ট লঘুচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মিলিমিটার) থেকে অতি ভারী (৮৮ মিলিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর সতর্কবার্তায় আরও জানায়, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে। সেই সঙ্গে ভারী বর্ষণজনিত কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে।
এদিকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গতকাল সন্ধ্যা ৬টায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে আজ বুধবার সকাল ৬টায় সুস্পষ্ট লঘুচাপ রূপে একই এলাকায় অবস্থান করছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, লঘুচাপটি উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও আরও ঘনীভূত হয়ে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় নিম্নচাপ হিসেবে রূপ নিতে পারে। লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এ ছাড়া মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, লঘুচাপ ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আগামী ৪ অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত দেশের সব বিভাগেই ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকছে। ৫ অক্টোবর থেকে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, লঘুচাপের কারণে সাগর থেকে সঞ্চালনশীল মেঘমালা উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ কারণে রাজধানী ঢাকার মতো দেশে মধ্যাঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। লঘুচাপটি নিম্নচাপের রূপ নিলে বৃষ্টির রেশ থাকবে আরও কয়েক দিন। তবে বৃষ্টির ফলে ভ্যাপসা গরম কেটে যাবে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, আজ বুধবার দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রাও সামান্য কমতে পারে। আজ সকালে সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে টাঙ্গাইলে, ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ঢাকায় গতকাল সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৬৮ মিলিমিটার, এরপর ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত কিছুটা কমে আসে। এ সময় বৃষ্টি হয়েছে ৬ মিলিমিটার। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে বৃষ্টিও বাড়তে থাকে। সবশেষ রাত ১২টা থেকে আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টায় আরও ১৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে...৫ ঘণ্টা আগে
আগামী মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর প্রভাবে ভারি বৃষ্টিপাতে দেশের বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।১৭ ঘণ্টা আগে
টানা দুই দিন ঢাকার বাতাস সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও ঢাকার বায়ুমানে আজ ব্যাপক অবনতি হয়েছে। বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ১৩৭, যা সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর বায়ুর নির্দেশক।১ দিন আগে
সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।১ দিন আগে