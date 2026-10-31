রাজধানীতে সকালবেলা বইছে হালকা বাতাস, তাপমাত্রা কমবে কি
এখন কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়। দেশের উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও শীতও পড়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে ২১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানী ঢাকাও আজ শনিবার সকালে বইছিল হালকা বাতাস। আকাশে ছিল হালকা সাদা মেঘ। দেখা মেলে নরম-কোমল রোদ।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা এবং আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৬-১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকায় আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮১ শতাংশ। এ ছাড়া রাজধানীতে আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫টা ২০ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ভোর ৬টা ৫ মিনিটে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও পার্শ্ববতী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়নি।
এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিরাজমান লঘুচাপটি একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ঘনীভূত হতে পারে।
এ ছাড়া আজ রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।