‘অর্ণবের’ পর সাগরে আবারও লঘুচাপ, কোন দিকে এগিয়ে আসছে

‘অর্ণবের’ পর সাগরে আবারও লঘুচাপ, কোন দিকে এগিয়ে আসছে
অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’ মাত্র দুই দিন আগে ২৮ অক্টোবর আঘাত হানে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে। এটি এখন সুস্পষ্ট লঘুচাপের রূপ নিয়ে ছত্তিশগড় এ আশপাশের এলাকায় অবস্থান করছে। অর্ণবের প্রভাবে গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী ঢাকায় সামান্য হলেও সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় রাজশাহীতে ৪৬ মিলিমিটার। এ কারণে তাপমাত্রাও আগের কয়েক দিনের তুলনায় কিছুটা কম ছিল।
তবে অর্ণবের রেশ কাটতে না কাটতে সাগরে আবারও একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আরও শক্তিশালী হয়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসতে পারের বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ শুক্রবার সকাল ৯টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আরেকটি লঘুচাপ অবস্থান করছে। এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দুই-এক জায়গায় আজ অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
এদিকে আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, এই অঞ্চলে বেলা ১টা পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকাতে পারে। এ সময় সামান্য বৃষ্টিও হতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮৫ শতাংশ। এ ছাড়া রাজধানীতে আজকের সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫টা ২১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ভোর ৬টা ৪ মিনিটে।