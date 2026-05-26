ঈদের ধারাবাহিক

নাগরিক টিভির ‘এমন যদি হতো’ ধারাবাহিকে চঞ্চল ও সারিকা

চ্যানেল আই

কিশোরগঞ্জের কিশোরদল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট): ফরিদুর রেজা সাগরের ছোটকাকু সিরিজ। পরিচালনা আফজাল হোসেন; অভিনয় আফজাল হোসেন, আহসান হাবিব নাসিম, তাহমিনা সুলতানা মৌ।

এনটিভি

মা বাবা ভাই বোন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা হাসান রেজাউল; অভিনয় শহীদুজ্জামান সেলিম, সাবেরি আলম, শবনম ফারিয়া, তাসনুভা তিশা।

এটিএন বাংলা

টিকটক স্টার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিট): পরিচালনা মাইদুল রাকিব; অভিনয়ে মনিরা মিঠু, অ্যালেন শুভ্র, শাহেদ শরীফ খান, ফারুক আহমেদ।

বাংলাভিশন

কাজের মেয়ে অরিন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৮টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মিতুল খান; অভিনয় হিমি, চিত্রলেখা, জুনায়েদ বোগদাদি।

ভিডিও লিংক (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১০টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মাসুদ সেজান; অভিনয় শামীমা নাজনীন, বাচ্চু, পাভেল, নাবিলা।

বৈশাখী টেলিভিশন

ভাত হাসান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ২০ মিনিট): পরিচালনা সাইফ আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই, ঝুনা চৌধুরী, জয়রাজ।

সাক্ষী মফিজ (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১০টা): পরিচালনা আদিত্য জনি; অভিনয় মীর সাব্বির, ময়মুনা মম, সুজাত শিমুল।

দিল মোহাব্বত (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১০টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সকাল আহমেদ; অভিনয় জাকিয়া বারী মম, আরফান আহমেদ, শেখ স্বপ্না।

নাগরিক টিভি

এমন যদি হতো (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৮টা): পরিচালনা সকাল আহমেদ; অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, সারিকা।

দীপ্ত টিভি

জিডি জামাল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা আকাশ রঞ্জন; অভিনয় মীর সাব্বির, আমিরুল হক চৌধুরী, অহনা, শামীমা নাজনীন।

মাছরাঙা টিভি

লাভ স্টেশন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাশ, পরিচালনা সকাল আহমেদ। অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ, আবদুল্লাহ রানা, রেজমিন সেতু।

আদরের দুলাভাই (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।

আরটিভি

সাত ভাই টুম্পা (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা সহিদ উন নবী; অভিনয় রাশেদ সীমান্ত, চাষী আলম, সামান্তা পারভেজ।

বউ সোহাগী পরিবার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১১টা): পরিচালনা সাজ্জাদ সুমন; অভিনয় শাহেদ আলী, সাব্বির অর্নব, শিবলী নোমান, গোলাম ফরিদা ছন্দা।

