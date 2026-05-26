ঈদের ধারাবাহিক

কিশোরগঞ্জের কিশোরদল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট): ফরিদুর রেজা সাগরের ছোটকাকু সিরিজ। পরিচালনা আফজাল হোসেন; অভিনয় আফজাল হোসেন, আহসান হাবিব নাসিম, তাহমিনা সুলতানা মৌ।
মা বাবা ভাই বোন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা হাসান রেজাউল; অভিনয় শহীদুজ্জামান সেলিম, সাবেরি আলম, শবনম ফারিয়া, তাসনুভা তিশা।
টিকটক স্টার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিট): পরিচালনা মাইদুল রাকিব; অভিনয়ে মনিরা মিঠু, অ্যালেন শুভ্র, শাহেদ শরীফ খান, ফারুক আহমেদ।
কাজের মেয়ে অরিন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৮টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মিতুল খান; অভিনয় হিমি, চিত্রলেখা, জুনায়েদ বোগদাদি।
ভিডিও লিংক (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১০টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মাসুদ সেজান; অভিনয় শামীমা নাজনীন, বাচ্চু, পাভেল, নাবিলা।
ভাত হাসান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ২০ মিনিট): পরিচালনা সাইফ আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই, ঝুনা চৌধুরী, জয়রাজ।
সাক্ষী মফিজ (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১০টা): পরিচালনা আদিত্য জনি; অভিনয় মীর সাব্বির, ময়মুনা মম, সুজাত শিমুল।
দিল মোহাব্বত (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১০টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সকাল আহমেদ; অভিনয় জাকিয়া বারী মম, আরফান আহমেদ, শেখ স্বপ্না।
এমন যদি হতো (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৮টা): পরিচালনা সকাল আহমেদ; অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, সারিকা।
জিডি জামাল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা আকাশ রঞ্জন; অভিনয় মীর সাব্বির, আমিরুল হক চৌধুরী, অহনা, শামীমা নাজনীন।
লাভ স্টেশন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাশ, পরিচালনা সকাল আহমেদ। অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ, আবদুল্লাহ রানা, রেজমিন সেতু।
আদরের দুলাভাই (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।
সাত ভাই টুম্পা (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা সহিদ উন নবী; অভিনয় রাশেদ সীমান্ত, চাষী আলম, সামান্তা পারভেজ।
বউ সোহাগী পরিবার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ১১টা): পরিচালনা সাজ্জাদ সুমন; অভিনয় শাহেদ আলী, সাব্বির অর্নব, শিবলী নোমান, গোলাম ফরিদা ছন্দা।
নির্যাতিত স্বামী (সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মারুফ মিঠু। অভিনয় মোশাররফ করিম, সামান্তা পারভেজ। এই নিয়ে সংসার (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা শাহ মো. রাকিব; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অনিন্দিতা মিম।১ ঘণ্টা আগে
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।২ ঘণ্টা আগে
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।২ ঘণ্টা আগে
বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টার সংবাদের পর প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় আফরান নিশো। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।২ ঘণ্টা আগে