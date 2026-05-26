টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

নির্যাতিত স্বামী (সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মারুফ মিঠু। অভিনয় মোশাররফ করিম, সামান্তা পারভেজ।
এই নিয়ে সংসার (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা শাহ মো. রাকিব; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অনিন্দিতা মিম।
গাছপাগলা (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা সোহেল রানা ইমন; অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।
তিন চাকার সংসার (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা মাইদুল রাকিব; অভিনয় নিলয়, হিমি।
খাদক তোরাব আলী (রাত ১১টা ১৫ মিনিট): অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।
তোমাদের গল্প ২ (বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোস্তফা কামাল রাজ; অভিনয় জোভান, তটিনী, দীপা খন্দকার।
ভালোবেসেছিলাম (সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা আবুল হায়াত; অভিনয়ে মম, রওনক, ডলি জহুর।
মেঘলা মেঘলা দিন (সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা বাবু সিদ্দিকী; অভিনয় অপূর্ব, সাফা কবির।
লাভ লক (রাত ৮টা): পরিচালনা হাসান রেজাউল; অভিনয় ইয়াশ রোশান, তানিয়া বৃষ্টি।
ভালোবাসার মূল্য কত (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা সৈয়দ শাকিল; অভিনয় অপূর্ব, সাবিলা নূর।
দরদীয়া (রাত ১০টা ২০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা জাহিদুল ইসলাম সুজন; অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, নাজনীন নিহা।
কাকার টিকটকার বউ (রাত সাড়ে ১১টা): পরিচালনা মোহন আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, তাসনুভা তিশা।
জামাই বেশি বোঝে (সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক; অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।
সিচুয়েশনশিপ (রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা প্রীতি দত্ত; অভিনয় নিলয় আলমগীর, আইশা খান।
প্রেমের তরী (রাত ১১টা ৫ মিনিট): পরিচালনা ইমেল হক; অভিনয় ইয়াশ রোহান, আইশা খান।
জামাই কার (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা রাকেশ বসু; অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
আমানত (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা রাইয়ান মাহমুদ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অর্চিতা স্পর্শিয়া।
দয়াল দস্তগীর (রাত ৮টা): পরিচালনা সোহেল রানা ইমন; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।
কাছের কেউ (রাত ৮টা ১০ মিনিট): পরিচালনা সেরনিয়াবাত শাওন; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদমিনা।
সিঙ্গারা বুলবুলি মস্তক (সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা হামেদ হাসান নোমান; অভিনয় নিলয়, হিমি।
পুনরাবৃত্তি (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা কাজী বাহাদুর হিমু; অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, সাদিয়া আয়মান।
মন আমার (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা সেলিম রেজা; অভিনয় নিলয় আলমগীর, নীলাঞ্জনা নীলা।
হানিমুন (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ; অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।
জহুরা বেগমের ইচ্ছাপত্র (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা আরিফ খান; অভিনয় ফেরদৌসী মজুমদার, মামুনুর রশীদ, তৌকীর আহমেদ, আফজাল হোসেন।
নামে নামে প্রেমে টানে (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাস, পরিচালনা সালাহউদ্দিন লাভলু। অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, সায়েরা আক্তার জাহান।
যদি আমার না হও (রাত ৮টা): পরিচালনা সেতু আরিফ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অর্চিতা স্পর্শিয়া।
কিপটে কারে কয় (রাত ১০টা): পরিচালনা শামীম জামান; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।
কমেন্ট সেন্স (রাত ১০টা ২০ মিনিট): পরিচালনা নাজমুল হুদা ইমন; অভিনয় পলাশ, সাফা কবির।
ডাবল প্রেশার (রাত সাড়ে ১১টা): পরিচালনা সোহেল হাসান; অভিনয় নিলয়, তাসনুভা তিশা।
আবার হবে দেখা (বেলা ২টা ২০ মিনিট): পরিচালনা চয়নিকা চৌধুরী; অভিনয় আফজাল হোসেন, দীপা খন্দকার।
অবুঝ চোখ (সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিট): পরিচালনা সাগর জাহান; অভিনয় নিলয়, তানজিকা আমিন।
ছুঁয়ে দে আমায় (রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা রাইয়ান মাহমুদ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, কেয়া পায়েল।
মিস্টার লুই (সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সকাল আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।
চেকমেট (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা তৌফিকুল ইসলাম; অভিনয় মুশফিক ফারহান, সাফা কবির।
আমাকে দুঃখ দিও না (রাত ৮টা): পরিচালনা সেরনিয়াবাত শাওন; অভিনয় খায়রুল বাসার, আনিকা আয়না।
হাঁড়ির খবর (রাত ৮টা ১০ মিনিট): পরিচালনা খান মো. বদরুল; অভিনয় মোশাররফ করিম, সিনথিয়া ইয়াসমিন।
সৌরভের কাছে পরাজিত (বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মিশুক মিঠু; অভিনয় ইয়াশ রোহান, আইশা খান।
মামাতো বোন যখন বউ ২ (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক; অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
হঠাৎ তুমি (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা রাইয়ান আহমেদ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, কেয়া পায়েল।
ছাত্রী যখন বউ (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান; অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।
তোমার আমার প্রেম (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা ইমরোজ শাওন; অভিনয় জোভান, তটিনী।
চমকের শহর (সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মেহেদী রনি; অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
চোখের জলের রঙ (সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা তৌফিকুর রহমান; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাফা কবির।
শেষ ঘুম (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা রাগিব রায়হান পিয়াল; অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, তটিনী।
মাই ব্যাড বয় (রাত ১০টা ২০ মিনিট): পরিচালনা হাসিব হোসেন রাখি; অভিনয় তৌসিফ, স্পর্শিয়া।
হটম্যান (রাত ১১টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোহন আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, তাসনুভা তিশা।
ভটভটি (রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা মারুফ হোসেন সজিব; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা বিনতে নোমান।
ভ্রমর (রাত ১১টা ৫ মিনিট): পরিচালনা সেলিম রেজা; অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।
শুরু থেকে শুরু (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মীর আরমান হোসেন; অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।
সরল জটিলতা (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সুব্রত সঞ্জীব; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা বিনতে নোমান।
দাওয়াত রইল (রাত ৮টা): পরিচালনা আদিফ হাসান; অভিনয় আরশ খান, পারু।
ভালোবেসে কাছে আসা (রাত ৮টা ১০ মিনিট): পরিচালনা বাপ্পী খান; অভিনয় আরশ, তাসনুভা তিশা।
কিশোরগঞ্জের কিশোরদল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট): ফরিদুর রেজা সাগরের ছোটকাকু সিরিজ। পরিচালনা আফজাল হোসেন; অভিনয় আফজাল হোসেন, আহসান হাবিব নাসিম, তাহমিনা সুলতানা মৌ।১ ঘণ্টা আগে
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।২ ঘণ্টা আগে
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।২ ঘণ্টা আগে
বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টার সংবাদের পর প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় আফরান নিশো। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।২ ঘণ্টা আগে