Ajker Patrika
টেলিভিশন

টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

বিনোদন ডেস্ক
টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম
চ্যানেল আইয়ের ‘জহুরা বেগমের ইচ্ছাপত্র’ টেলিফিল্মের দৃশ্য

ঈদের দিন

এটিএন বাংলা

নির্যাতিত স্বামী (সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মারুফ মিঠু। অভিনয় মোশাররফ করিম, সামান্তা পারভেজ।

এই নিয়ে সংসার (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা শাহ মো. রাকিব; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অনিন্দিতা মিম।

বাংলাভিশন

গাছপাগলা (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা সোহেল রানা ইমন; অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।

তিন চাকার সংসার (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা মাইদুল রাকিব; অভিনয় নিলয়, হিমি।

খাদক তোরাব আলী (রাত ১১টা ১৫ মিনিট): অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।

চ্যানেল আই

তোমাদের গল্প ২ (বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোস্তফা কামাল রাজ; অভিনয় জোভান, তটিনী, দীপা খন্দকার।

ভালোবেসেছিলাম (সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা আবুল হায়াত; অভিনয়ে মম, রওনক, ডলি জহুর।

দীপ্ত টিভি

মেঘলা মেঘলা দিন (সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা বাবু সিদ্দিকী; অভিনয় অপূর্ব, সাফা কবির।

লাভ লক (রাত ৮টা): পরিচালনা হাসান রেজাউল; অভিনয় ইয়াশ রোশান, তানিয়া বৃষ্টি।

ভালোবাসার মূল্য কত (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা সৈয়দ শাকিল; অভিনয় অপূর্ব, সাবিলা নূর।

মাছরাঙা টিভি

দরদীয়া (রাত ১০টা ২০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা জাহিদুল ইসলাম সুজন; অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, নাজনীন নিহা।

কাকার টিকটকার বউ (রাত সাড়ে ১১টা): পরিচালনা মোহন আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, তাসনুভা তিশা।

এনটিভি

জামাই বেশি বোঝে (সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক; অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।

সিচুয়েশনশিপ (রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা প্রীতি দত্ত; অভিনয় নিলয় আলমগীর, আইশা খান।

প্রেমের তরী (রাত ১১টা ৫ মিনিট): পরিচালনা ইমেল হক; অভিনয় ইয়াশ রোহান, আইশা খান।

আরটিভি

জামাই কার (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা রাকেশ বসু; অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

আমানত (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা রাইয়ান মাহমুদ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অর্চিতা স্পর্শিয়া।

নাগরিক টিভি

দয়াল দস্তগীর (রাত ৮টা): পরিচালনা সোহেল রানা ইমন; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।

বৈশাখী টিভি

কাছের কেউ (রাত ৮টা ১০ মিনিট): পরিচালনা সেরনিয়াবাত শাওন; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদমিনা।

দ্বিতীয় দিন

এটিএন বাংলা

সিঙ্গারা বুলবুলি মস্তক (সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা হামেদ হাসান নোমান; অভিনয় নিলয়, হিমি।

পুনরাবৃত্তি (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা কাজী বাহাদুর হিমু; অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, সাদিয়া আয়মান।

এনটিভির ‘আবার হবে দেখা’ নাটকের দৃশ্য
এনটিভির ‘আবার হবে দেখা’ নাটকের দৃশ্য

বাংলাভিশন

মন আমার (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা সেলিম রেজা; অভিনয় নিলয় আলমগীর, নীলাঞ্জনা নীলা।

হানিমুন (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ; অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।

চ্যানেল আই

জহুরা বেগমের ইচ্ছাপত্র (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা আরিফ খান; অভিনয় ফেরদৌসী মজুমদার, মামুনুর রশীদ, তৌকীর আহমেদ, আফজাল হোসেন।

নামে নামে প্রেমে টানে (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাস, পরিচালনা সালাহউদ্দিন লাভলু। অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, সায়েরা আক্তার জাহান।

দীপ্ত টিভি

যদি আমার না হও (রাত ৮টা): পরিচালনা সেতু আরিফ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অর্চিতা স্পর্শিয়া।

কিপটে কারে কয় (রাত ১০টা): পরিচালনা শামীম জামান; অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।

মাছরাঙা টিভি

কমেন্ট সেন্স (রাত ১০টা ২০ মিনিট): পরিচালনা নাজমুল হুদা ইমন; অভিনয় পলাশ, সাফা কবির।

ডাবল প্রেশার (রাত সাড়ে ১১টা): পরিচালনা সোহেল হাসান; অভিনয় নিলয়, তাসনুভা তিশা।

এনটিভি

আবার হবে দেখা (বেলা ২টা ২০ মিনিট): পরিচালনা চয়নিকা চৌধুরী; অভিনয় আফজাল হোসেন, দীপা খন্দকার।

অবুঝ চোখ (সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিট): পরিচালনা সাগর জাহান; অভিনয় নিলয়, তানজিকা আমিন।

ছুঁয়ে দে আমায় (রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা রাইয়ান মাহমুদ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, কেয়া পায়েল।

আরটিভি

মিস্টার লুই (সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সকাল আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।

চেকমেট (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা তৌফিকুল ইসলাম; অভিনয় মুশফিক ফারহান, সাফা কবির।

নাগরিক টিভি

আমাকে দুঃখ দিও না (রাত ৮টা): পরিচালনা সেরনিয়াবাত শাওন; অভিনয় খায়রুল বাসার, আনিকা আয়না।

বৈশাখী টিভি

হাঁড়ির খবর (রাত ৮টা ১০ মিনিট): পরিচালনা খান মো. বদরুল; অভিনয় মোশাররফ করিম, সিনথিয়া ইয়াসমিন।

তৃতীয় দিন

এটিএন বাংলা

সৌরভের কাছে পরাজিত (বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মিশুক মিঠু; অভিনয় ইয়াশ রোহান, আইশা খান।

মামাতো বোন যখন বউ ২ (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক; অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

বাংলাভিশন

হঠাৎ তুমি (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা রাইয়ান আহমেদ; অভিনয় মুশফিক ফারহান, কেয়া পায়েল।

ছাত্রী যখন বউ (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান; অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।

চ্যানেল আই

তোমার আমার প্রেম (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা ইমরোজ শাওন; অভিনয় জোভান, তটিনী।

চমকের শহর (সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মেহেদী রনি; অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

দীপ্ত টিভি

চোখের জলের রঙ (সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা তৌফিকুর রহমান; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাফা কবির।

শেষ ঘুম (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা রাগিব রায়হান পিয়াল; অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, তটিনী।

মাছরাঙা টিভি

মাই ব্যাড বয় (রাত ১০টা ২০ মিনিট): পরিচালনা হাসিব হোসেন রাখি; অভিনয় তৌসিফ, স্পর্শিয়া।

হটম্যান (রাত ১১টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোহন আহমেদ; অভিনয় মোশাররফ করিম, তাসনুভা তিশা।

এনটিভি

ভটভটি (রাত ৯টা ১০ মিনিট): পরিচালনা মারুফ হোসেন সজিব; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা বিনতে নোমান।

ভ্রমর (রাত ১১টা ৫ মিনিট): পরিচালনা সেলিম রেজা; অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।

আরটিভি

শুরু থেকে শুরু (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মীর আরমান হোসেন; অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।

সরল জটিলতা (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সুব্রত সঞ্জীব; অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা বিনতে নোমান।

নাগরিক টিভি

দাওয়াত রইল (রাত ৮টা): পরিচালনা আদিফ হাসান; অভিনয় আরশ খান, পারু।

বৈশাখী টিভি

ভালোবেসে কাছে আসা (রাত ৮টা ১০ মিনিট): পরিচালনা বাপ্পী খান; অভিনয় আরশ, তাসনুভা তিশা।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণনাটকবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত