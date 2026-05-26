ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো
‘আনন্দমেলা’ অনুষ্ঠানে রুনা লায়লা ও আফরান নিশো

আনন্দমেলা

বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টার সংবাদের পর প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় আফরান নিশো। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।

পাঁচফোড়ন

এটিএন বাংলায় ঈদের দ্বিতীয় দিন রাত ১০টা ৩০ মিনিটে রয়েছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পাঁচফোড়ন। ঈদ ও সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠানটি। থাকছে গান, ভিন্নধর্মী প্রতিবেদন, নাট্যাংশ।

কৃষকের ঈদ আনন্দ

চ্যানেল আইয়ে ঈদের পরদিন বিকেল সাড়ে ৪টায় দেখা যাবে কৃষকের ঈদ আনন্দ। শাইখ সিরাজের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কে।

রম্য বিতর্ক

ঈদের দিন রাত ১০টা ৩০ মিনিটে এটিএন বাংলায় রয়েছে রম্য বিতর্ক ‘আমিই সেরা পাত্র’। পরিচালনা নাহিদুল ইসলাম অপু, উপস্থাপনা মৌসুমী মৌ। অতিথি কেয়া পায়েল।

ঈদ আনন্দ আড্ডা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশি তারকাদের নিয়ে অনুষ্ঠান ‘ঈদ আনন্দ আড্ডা’ প্রচারিত হবে আরটিভিতে ঈদের দিন থেকে ঈদের পঞ্চম দিন পর্যন্ত সকাল ৭টায়। অলিভ আহমেদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অতিথি হয়ে এসেছেন মিলা হোসেন, ইপসিতা শবনম শ্রাবন্তী, নোভা ফিরোজ, বিন্দু কণা, টিনা রাসেল প্রমুখ।

তারায় তারায়

নাগরিক টিভিতে ঈদের দিন থেকে ৭ দিন রাত ১০টায় প্রচারিত হবে সেলিব্রিটি শো ‘তারায় তারায়’। শ্রাবণ্য তৌহিদার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন নাজিফা তুষি, জান্নাতুল পিয়া, মুমতাহিনা টয়া, শরাফ আহমেদ জীবন, তানজিয়া জামান মিথিলা, তারিক আনাম খান ও তাবাসসুম ছোঁয়া।

