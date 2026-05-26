Ajker Patrika
টেলিভিশন

বিনোদন ডেস্ক
ঈদের সংগীতানুষ্ঠান
আরটিভির ‘ক্লাব ইয়াং স্টার’ অনুষ্ঠানে মেঘলা ও আমিরা

ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।

বৈশাখী টিভি

গানে গানে ঈদ আনন্দ (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন বেলা ১১টা): বিভিন্ন পর্বে গান শোনাবেন কাজী শুভ, ইসরাত জাহান জুঁই, লিজা, গামছা পলাশ, লিজা, মুহিন খান, নদী, ঐশী, নোলক বাবু, আয়শা জেবিন দীপা, আতিক হাসান ও প্রিয়াংকা বিশ্বাস।

দীপ্ত টিভি

আমাদের ছবি আমাদের গান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন বেলা ১২টা ১০ মিনিট): চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান।

এনটিভি

এ লগন গান শোনাবার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন সকাল ৮টা): নাহিদা আফরোজ সুমীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে গাইবেন জনপ্রিয় শিল্পীরা।

তারুণ্যের গান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন বেলা ১টা ৩০ মিনিট): শান্তা জাহানের উপস্থাপনায় বিভিন্ন পর্বে গান শোনাবে ব্যান্ড পারসা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, মাদল, পেনোয়া, মাভৈ, দ্য কমরেড, সহজিয়া, গানপোকা ও এফ মাইনর।

আরটিভি

স্টুডিও বাংলার গায়েন (ঈদের দিন বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট): গান শোনাবেন রাবেয়া সেতু, মিম, রাসেল, নিশি, শাহরিয়া, রিমি, জেসি, বাঁধন মোদক, লাবণী ও সুমন।

ক্লাব ইয়াং স্টার (ঈদের দ্বিতীয় দিন বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট): গান শোনাবেন লুইপা, অরিন্দম, পূজা, সিনথিয়া, লিমন, অংকিতা, অনিক সূত্রধর, অঙ্গনা পূজা, মেঘলা ও আমিরা।

ক্লাব লিটল স্টার (ঈদের ষষ্ঠ দিন বিকেল সাড়ে ৫টা): গান শোনাবেন একান্ত ঐতিহ্য, গোধূলি সাহা, মহাশ্বেতা তালুকদার, চিশতি রহমতুল্লাহ, সাফিন মণ্ডল ও অরহাম প্রান্ত।

নাগরিক টিভি

বাংলা বাউল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন রাত ১১টা): বিভিন্ন পর্বে গান শোনাবেন দীপ্র, দুর্জয়, অনন্যা আচার্য, সাগর বাউল, ডলি মণ্ডল, গামছা পলাশ, পুষ্পিতা মিত্র, রাকিব, অনিক, দিপা, খায়রুল ওয়াসি, আশিক, লিজা, আকাশ ও কানিজ খন্দকার।

