ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।
গানে গানে ঈদ আনন্দ (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন বেলা ১১টা): বিভিন্ন পর্বে গান শোনাবেন কাজী শুভ, ইসরাত জাহান জুঁই, লিজা, গামছা পলাশ, লিজা, মুহিন খান, নদী, ঐশী, নোলক বাবু, আয়শা জেবিন দীপা, আতিক হাসান ও প্রিয়াংকা বিশ্বাস।
আমাদের ছবি আমাদের গান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন বেলা ১২টা ১০ মিনিট): চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান।
এ লগন গান শোনাবার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন সকাল ৮টা): নাহিদা আফরোজ সুমীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে গাইবেন জনপ্রিয় শিল্পীরা।
তারুণ্যের গান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন বেলা ১টা ৩০ মিনিট): শান্তা জাহানের উপস্থাপনায় বিভিন্ন পর্বে গান শোনাবে ব্যান্ড পারসা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, মাদল, পেনোয়া, মাভৈ, দ্য কমরেড, সহজিয়া, গানপোকা ও এফ মাইনর।
স্টুডিও বাংলার গায়েন (ঈদের দিন বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট): গান শোনাবেন রাবেয়া সেতু, মিম, রাসেল, নিশি, শাহরিয়া, রিমি, জেসি, বাঁধন মোদক, লাবণী ও সুমন।
ক্লাব ইয়াং স্টার (ঈদের দ্বিতীয় দিন বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট): গান শোনাবেন লুইপা, অরিন্দম, পূজা, সিনথিয়া, লিমন, অংকিতা, অনিক সূত্রধর, অঙ্গনা পূজা, মেঘলা ও আমিরা।
ক্লাব লিটল স্টার (ঈদের ষষ্ঠ দিন বিকেল সাড়ে ৫টা): গান শোনাবেন একান্ত ঐতিহ্য, গোধূলি সাহা, মহাশ্বেতা তালুকদার, চিশতি রহমতুল্লাহ, সাফিন মণ্ডল ও অরহাম প্রান্ত।
বাংলা বাউল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন রাত ১১টা): বিভিন্ন পর্বে গান শোনাবেন দীপ্র, দুর্জয়, অনন্যা আচার্য, সাগর বাউল, ডলি মণ্ডল, গামছা পলাশ, পুষ্পিতা মিত্র, রাকিব, অনিক, দিপা, খায়রুল ওয়াসি, আশিক, লিজা, আকাশ ও কানিজ খন্দকার।
নির্যাতিত স্বামী (সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মারুফ মিঠু। অভিনয় মোশাররফ করিম, সামান্তা পারভেজ। এই নিয়ে সংসার (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা শাহ মো. রাকিব; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অনিন্দিতা মিম।
কিশোরগঞ্জের কিশোরদল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট): ফরিদুর রেজা সাগরের ছোটকাকু সিরিজ। পরিচালনা আফজাল হোসেন; অভিনয় আফজাল হোসেন, আহসান হাবিব নাসিম, তাহমিনা সুলতানা মৌ।
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।
বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টার সংবাদের পর প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় আফরান নিশো। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।