বিনোদন ডেস্ক
টিভিতে নতুন সিনেমা
‘সর্দারবাড়ির খেলা’ সিনেমায় জিয়াউল রোশান ও বুবলী। ছবি: সংগৃহীত

ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।

নীলচক্র (চ্যানেল আই, ঈদের দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা মিঠু খান; অভিনয় আরিফিন শুভ, মন্দিরা চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা (চ্যানেল আই, ঈদের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা আবু হায়াত মাহমুদ; অভিনয় শাকিব খান, তাসনিয়া ফারিণ, জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু প্রমুখ।

সর্দারবাড়ির খেলা (এনটিভি, ঈদের দ্বিতীয় দিন বিকেল ৪টা ২০ মিনিট): পরিচালনা রাখাল সবুজ; অভিনয় জিয়াউল রোশান, বুবলী প্রমুখ।

সাবা (চ্যানেল আই, ঈদের তৃতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা মাকসুদ হোসেন; অভিনয় মেহজাবীন চৌধুরী, মোস্তফা মনওয়ার, রোকেয়া প্রাচী প্রমুখ।

দাগি (বাংলাভিশন, ঈদের তৃতীয় দিন সকাল ১০টা ১০ মিনিট): পরিচালনা শিহাব শাহীন; অভিনয় আফরান নিশো, তমা মির্জা, সুনেরাহ বিনতে কামাল প্রমুখ।

উৎসব (মাছরাঙা, ঈদের তৃতীয় দিন বেলা ২টা ১০ মিনিট): পরিচালনা তানিম নূর; অভিনয় জাহিদ হাসান, জয়া আহসান, চঞ্চল চৌধুরী প্রমুখ।

টগর (চ্যানেল আই, ঈদের চতুর্থ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা আলোক হাসান; অভিনয় আদর আজাদ, পূজা চেরী প্রমুখ।

জয়া আর শারমিন (চ্যানেল আই, ঈদের পঞ্চম দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা পিপলু আর খান; অভিনয় জয়া আহসান, মহসিনা আক্তার প্রমুখ।

ময়নার চর (এটিএন বাংলা, ঈদের পঞ্চম দিন বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোস্তাফিজুর রহমান বাবু; অভিনয় মামনুন ইমন, সুস্মি রহমান প্রমুখ।

বাড়ির নাম শাহানা ­(চ্যানেল আই, ঈদের ষষ্ঠ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা লিসা গাজী; অভিনয় ইরেশ যাকের, আনান সিদ্দিকা প্রমুখ।

