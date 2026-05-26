টিভিতে নতুন সিনেমা

ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।
নীলচক্র (চ্যানেল আই, ঈদের দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা মিঠু খান; অভিনয় আরিফিন শুভ, মন্দিরা চক্রবর্তী প্রমুখ।
প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা (চ্যানেল আই, ঈদের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা আবু হায়াত মাহমুদ; অভিনয় শাকিব খান, তাসনিয়া ফারিণ, জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু প্রমুখ।
সর্দারবাড়ির খেলা (এনটিভি, ঈদের দ্বিতীয় দিন বিকেল ৪টা ২০ মিনিট): পরিচালনা রাখাল সবুজ; অভিনয় জিয়াউল রোশান, বুবলী প্রমুখ।
সাবা (চ্যানেল আই, ঈদের তৃতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা মাকসুদ হোসেন; অভিনয় মেহজাবীন চৌধুরী, মোস্তফা মনওয়ার, রোকেয়া প্রাচী প্রমুখ।
দাগি (বাংলাভিশন, ঈদের তৃতীয় দিন সকাল ১০টা ১০ মিনিট): পরিচালনা শিহাব শাহীন; অভিনয় আফরান নিশো, তমা মির্জা, সুনেরাহ বিনতে কামাল প্রমুখ।
উৎসব (মাছরাঙা, ঈদের তৃতীয় দিন বেলা ২টা ১০ মিনিট): পরিচালনা তানিম নূর; অভিনয় জাহিদ হাসান, জয়া আহসান, চঞ্চল চৌধুরী প্রমুখ।
টগর (চ্যানেল আই, ঈদের চতুর্থ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা আলোক হাসান; অভিনয় আদর আজাদ, পূজা চেরী প্রমুখ।
জয়া আর শারমিন (চ্যানেল আই, ঈদের পঞ্চম দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা পিপলু আর খান; অভিনয় জয়া আহসান, মহসিনা আক্তার প্রমুখ।
ময়নার চর (এটিএন বাংলা, ঈদের পঞ্চম দিন বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোস্তাফিজুর রহমান বাবু; অভিনয় মামনুন ইমন, সুস্মি রহমান প্রমুখ।
বাড়ির নাম শাহানা (চ্যানেল আই, ঈদের ষষ্ঠ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা লিসা গাজী; অভিনয় ইরেশ যাকের, আনান সিদ্দিকা প্রমুখ।
নির্যাতিত স্বামী (সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মারুফ মিঠু। অভিনয় মোশাররফ করিম, সামান্তা পারভেজ। এই নিয়ে সংসার (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা শাহ মো. রাকিব; অভিনয় মুশফিক ফারহান, অনিন্দিতা মিম।
কিশোরগঞ্জের কিশোরদল (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট): ফরিদুর রেজা সাগরের ছোটকাকু সিরিজ। পরিচালনা আফজাল হোসেন; অভিনয় আফজাল হোসেন, আহসান হাবিব নাসিম, তাহমিনা সুলতানা মৌ।
