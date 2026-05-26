শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন

ঈদের দিন সকাল ৯টায় প্রচারিত হবে পাপেট ড্রামা ‘রংধনু ফুল’।
ঈদের ধারাবাহিক নাটক: ঈদের দিন থেকে পঞ্চম দিন পর্যন্ত সকাল ৯টা ও রাত ৮টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে ঈদের বিশেষ ধারাবাহিক ‘হৈ হৈ হল্লা’।
প্রতিদিনের অনুষ্ঠান: প্রতিদিন সকাল ১০টা ও বিকেল ৫টায় রয়েছে রুনা খানের সঞ্চালনায় ফ্যামিলি গেম শো ‘দুরন্ত ফ্যামিলি’।
বেলা ১১টা ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্বে গাইবে ব্যান্ড এসেইস, খোলাছাদ আনলিমিটেড, গঙ্গাফড়িং, বিসর্গ এবং তমাল ও পৃথিয়া।
বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে ও সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে রান্নার অনুষ্ঠান ‘বানাই মজার খাবার মা বাবা আর আমি’।
বাংলায় ডাবিংকৃত সিনেমা: ঈদের পাঁচ দিন বেলা ৩টা ও রাত ১০টায় প্রচারিত হবে বাংলায় ডাবিংকৃত সিনেমা। প্রথম দিন দেখা যাবে ‘স্টুয়ার্ট লিটল’ ও ‘ক্লাউডি উইথ আ চান্স অব মিটবলস’। দ্বিতীয় দিন রয়েছে ‘স্টুয়ার্ট লিটল ২’ ও ‘ক্লাউডি উইথ আ চান্স অব মিটবলস ২’। তৃতীয় দিনে প্রচারিত হবে ‘হোটেল ট্রান্সিলভেনিয়া’ ও ‘মায়া দ্য বি: দ্য গোল্ডেন অর্ব’। ‘ভিক দ্য ভাইকিং: দ্য ম্যাজিক সোর্ড’ ও ‘দ্য হান্ট ফর হ্যানিবলস ট্রেজার’ দেখা যাবে চতুর্থ দিন এবং পঞ্চম দিন প্রচারিত হবে ‘মিয়া অ্যান্ড মি: দ্য হিরো অব সেন্টোপিয়া’ ও ‘অ্যাট আই লেভেল’।
ঈদের সাত দিন প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত রয়েছে কার্টুন সিরিজ। দেখা যাবে ‘মোটু পাতলু’, ‘শিবা’, ‘কিমন’, ‘চিকু আর বান্টি’ এবং ‘সিসিমপুর’।
