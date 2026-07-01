কেয়া পায়েলের প্রেমের গুঞ্জন

গত সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের সম্পর্কের কথা জানান টিভি পর্দার অভিনেত্রী নাজনীন নাহার নীহা। জানান, তিনি আর সিঙ্গেল নন। এক দিনের ব্যবধানে টিভি পর্দার আরেক অভিনেত্রী কেয়া পায়েলের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে।
গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একধিক ভিডিও ঘিরেই তৈরি হয়েছে কেয়া পায়েলের প্রেমের গুঞ্জন। ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, মালদ্বীপে অবকাশযাপনের সময় এক তরুণের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন কেয়া পায়েল। কখনো গল্প করছেন, আবার কখনো একটি রেস্টুরেন্টে নিজের হাতে ওই তরুণকে খাবার খাইয়ে দিচ্ছেন। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ভিডিওগুলো।
সময়-সুযোগ পেলেই দেশের বাইরে ঘুরতে যান কেয়া পায়েল। সম্প্রতি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে তাঁর বিভিন্ন পোস্ট দেখে স্পষ্ট হয় অভিনেত্রী আছেন মালদ্বীপে। তাই ছড়িয়ে পড়া ভিডিও নিয়ে ভক্তদের মাঝেও তৈরি হয়েছে কৌতূহল।
শোনা যাচ্ছে, কেয়া পায়েলের সঙ্গে ভিডিওতে দেখা যাওয়া ওই যুবকের নাম প্রাচুর্য। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। খবর ছড়িয়েছে, শুধু মালদ্বীপ নয়, এর আগেও তাঁদের একসঙ্গে যুক্তরাজ্যে ঘুরতে দেখা গেছে, এমনকি দুজনের পরিবারের সদস্যরাও তাঁদের সম্পর্কের কথা জানেন। তবে এখনো প্রেমের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেননি কেয়া পায়েল।
এর আগে গত এপ্রিলে এক পডকাস্টে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কেয়া পায়েল। এক হলমালিকের ছেলের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক আছে—জানতে চাইলে অভিনেত্রী স্পষ্ট করে কোনো উত্তর দেননি। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘হাসি দেখে বুঝে নেন’। এরপর জানিয়েছিলেন, বিয়ে যেহেতু এখনো করেননি তাই তিনি সিঙ্গেল, আর প্রেমের বিষয়টি লুকিয়ে সুন্দর। তবে শিগগির বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন বলে জানান তিনি। কেয়া মনে করেন, জীবনে একজন সঠিক মানুষের খুব প্রয়োজন। তাঁর ভাষ্য, ‘পরিবারের বাইরে একজন মানুষের জীবনে আরও একজন মানুষের খুব দরকার। দিনশেষে যার কাছে মন খুলে কথা বলতে পারবে। সেই মানুষটাকে পেয়ে গেলে জীবনে আর কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। একটা সঠিক মানুষের খুব দরকার, যে দিনশেষে শুধু আমার থাকবে, সারা জীবন। এই কারণে আমার মনে হয় বিয়ে খুব জরুরি। আমি চাই দ্রুত বিয়েটা করে ফেলতে।’
সেই দ্রুত সময়টা কি চলে এসেছে কেয়া পায়েলের জীবনে? তিনি কি পরিচয় করিয়ে দেবেন মনের মানুষকে? কেয়া পায়েলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা হলে মেসেজ সিন দেখালেও কোনো উত্তর দেননি কেয়া। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ফেসবুকে একটি ভিডিও প্রকাশ করে কেয়া জানান, মালদ্বীপে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছেন তিনি।
আজ সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ে দিনব্যাপী রয়েছে নানা আয়োজন। সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া কালজয়ী ১২টি গান নিয়ে অনুষ্ঠানে গাইবেন ইমরান, সাব্বির, অপু আনাম এবং আতিক। উপস্থাপনা করবেন সংগীতশিল্পী লুইপা, প্রযোজনায় ইফতেখার মুনিম।২ ঘণ্টা আগে
তুরস্কে নির্মিত সিনেমা ও সিরিজের জনপ্রিয়তা বিশ্বজুড়ে। বাংলাদেশেও তুর্কি সিরিজের রয়েছে বিশাল দর্শক। এবার বাংলায় আসছে তুরস্কের জনপ্রিয় মেগাসিরিজ ‘কুদুস ফাতিহি সেলাহাদিন আইয়ুবি’। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর এবং জেরুজালেম বিজয়ী সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিরিজটি।২ ঘণ্টা আগে
‘৪৭ রোনিন’খ্যাত হলিউড পরিচালক কার্ল রিনশকে ৩০ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন মার্কিন ফেডারেল আদালত। গত ২৯ জুন নিউইয়র্কের ম্যানহাটন ফেডারেল আদালতের বিচারক জেড এস র্যাকফ এই রায় দেন। কার্ল রিনশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ‘হোয়াইট হর্স’ বা ‘কনকোয়েস্ট’ নামের একটি সায়েন্স ফিকশন সিরিজ নির্মাণের জন্য নেটফ্লিক্সের কাছ থেকে২ ঘণ্টা আগে
চলে গেলেন বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। বাংলাদেশের পাপেটশিল্পের এই পথিকৃতের প্রয়াণে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমেছে শোকের ছায়া। শোক প্রকাশ করে জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ বলেন, ‘শ্রদ্ধেয় মুস্তাফা মনোয়ার আমার মন্টু মামা।১ দিন আগে