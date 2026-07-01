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সৈয়দ আব্দুল হাদীর জন্মদিনে চ্যানেল আইয়ে দিনব্যাপী আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সৈয়দ আব্দুল হাদীর জন্মদিনে চ্যানেল আইয়ে দিনব্যাপী আয়োজন
ফাইল ছবি

আজ সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ে দিনব্যাপী রয়েছে নানা আয়োজন। সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া কালজয়ী ১২টি গান নিয়ে অনুষ্ঠানে গাইবেন ইমরান, সাব্বির, অপু আনাম এবং আতিক। উপস্থাপনা করবেন সংগীতশিল্পী লুইপা, প্রযোজনায় ইফতেখার মুনিম।

দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে সানজিদা রহমানের উপস্থাপনায় বিশেষ তারকা কথনে উপস্থিত থাকবেন সৈয়দ আব্দুল হাদী। তাঁর সঙ্গে আরও থাকবেন গীতিকার রফিকুজ্জমান, সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম এবং আবিদা সুলতানা। অতিথিদের কথামালায় তারকা কথনে জানা যাবে সৈয়দ আব্দুল হাদীর নানা অজানা গল্প।

বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে প্রচার হবে শাইখ সিরাজ নির্মিত আব্দুল হাদীর সাক্ষাৎকারধর্মী প্রামাণ্যচিত্র ‘গল্প আছে এখানে...’। অনুষ্ঠানে খোলামেলা আলাপচারিতায় সৈয়দ আব্দুল হাদী স্মৃতিচারণা করেছেন তাঁর শৈশব, সংগীতজীবনের সূচনা, বাংলাদেশের সংগীতের বিবর্তন, সমকালীন শিল্পচর্চা এবং আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের প্রতি তাঁর প্রত্যাশা। একই সঙ্গে উঠে এসেছে তাঁর কালজয়ী গানগুলোর পেছনের গল্প, সময় ও সমাজের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক এবং একজন শিল্পীর দীর্ঘ পথচলার নানা অভিজ্ঞতা।

বিষয়:

জন্মদিনছাপা সংস্করণসংগীতশিল্পীবিনোদন
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