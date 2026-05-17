৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: আকস্মিক পুরস্কার পেয়ে কাঁদলেন জন ট্রাভোল্টা

বিনোদন ডেস্ক
কান উৎসবে মেয়ের সঙ্গে অভিনেতা জন ট্রাভোল্টা। ছবি: সংগৃহীত

হলিউডের প্রভাবশালী অভিনেতা জন ট্রাভোল্টা এবার কান উৎসবে হাজির হয়েছেন পরিচালক হিসেবে। তাঁর পরিচালিত প্রথম সিনেমা ‘প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ’ শুক্রবার প্রিমিয়ার হয়েছে উৎসবে। সেখানে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। জন ট্রাভোল্টাকে চমকে দিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় উৎসবের সর্বোচ্চ আজীবন সম্মাননা অনারারি পাম দ’র। এই অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ৭২ বছর বয়সী অভিনেতা। ট্রফি হাতে নিয়ে বলে ওঠেন, ‘এটি আমার কাছে অস্কারের চেয়েও বড়।’

কান কর্তৃপক্ষ আগেই ঘোষণা দিয়েছিল, এবারের উৎসবে আজীবন সম্মাননা পাবেন ‘দ্য লর্ড অব দ্য রিংস’খ্যাত পরিচালক পিটার জ্যাকসন এবং কিংবদন্তি অভিনেত্রী ও গায়িকা বারবারা স্ট্রাইস্যান্ড। কিন্তু জন ট্রাভোল্টার নাম গোপন রাখা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ সিনেমার প্রিমিয়ারের ঠিক আগে কানের পরিচালক থিয়েরি ফ্রেমো হঠাৎ ট্রফিটি নিয়ে মঞ্চে আসেন। আকস্মিক এই পুরস্কার দেখে ট্রাভোল্টা আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

সত্তরের দশকের ড্যান্স আইকন থেকে শুরু করে গত শতকের নব্বইয়ের দশকের ক্রাইম-থ্রিলারের গ্যাংস্টার—জন ট্রাভোল্টা যেভাবে দশকের পর দশক নিজেকে ভেঙে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন কানের পরিচালক থিয়েরি ফ্রেমো। ১৯৯৪ সালে কোয়েন্টিন টারান্টিনোর ‘পাল্প ফিকশন’ কানে পাম দ’র জেতার ঘটনা ট্রাভোল্টার ক্যারিয়ারকে নবজন্ম দিয়েছিল। সেই স্মৃতি রোমন্থন করে অভিনেতা বলেন, ‘কান উৎসব সব সময়ই আমার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ এই সম্মাননা পেয়ে আমি ধন্য, কৃতজ্ঞ। এটি সত্যিই অস্কার পাওয়ার চেয়েও বড় অনুভূতি।’

১৯৯৭ সালে নিজের লেখা একটি শিশুতোষ উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা ‘প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ’ বানিয়েছেন জন ট্রাভোল্টা। প্রযোজনার পাশাপাশি এতে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়ে আরও আছেন তাঁর মেয়ে এলা ব্লু ট্রাভোল্টা। সিনেমাটির কান প্রিমিয়ারে বাবার সঙ্গে তিনিও ছিলেন। কান উৎসবে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর ২৯ মে অ্যাপল টিভিতে মুক্তি পাবে প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ।

