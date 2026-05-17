৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: আকস্মিক পুরস্কার পেয়ে কাঁদলেন জন ট্রাভোল্টা

হলিউডের প্রভাবশালী অভিনেতা জন ট্রাভোল্টা এবার কান উৎসবে হাজির হয়েছেন পরিচালক হিসেবে। তাঁর পরিচালিত প্রথম সিনেমা ‘প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ’ শুক্রবার প্রিমিয়ার হয়েছে উৎসবে। সেখানে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। জন ট্রাভোল্টাকে চমকে দিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় উৎসবের সর্বোচ্চ আজীবন সম্মাননা অনারারি পাম দ’র। এই অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ৭২ বছর বয়সী অভিনেতা। ট্রফি হাতে নিয়ে বলে ওঠেন, ‘এটি আমার কাছে অস্কারের চেয়েও বড়।’
কান কর্তৃপক্ষ আগেই ঘোষণা দিয়েছিল, এবারের উৎসবে আজীবন সম্মাননা পাবেন ‘দ্য লর্ড অব দ্য রিংস’খ্যাত পরিচালক পিটার জ্যাকসন এবং কিংবদন্তি অভিনেত্রী ও গায়িকা বারবারা স্ট্রাইস্যান্ড। কিন্তু জন ট্রাভোল্টার নাম গোপন রাখা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ সিনেমার প্রিমিয়ারের ঠিক আগে কানের পরিচালক থিয়েরি ফ্রেমো হঠাৎ ট্রফিটি নিয়ে মঞ্চে আসেন। আকস্মিক এই পুরস্কার দেখে ট্রাভোল্টা আনন্দে কেঁদে ফেলেন।
সত্তরের দশকের ড্যান্স আইকন থেকে শুরু করে গত শতকের নব্বইয়ের দশকের ক্রাইম-থ্রিলারের গ্যাংস্টার—জন ট্রাভোল্টা যেভাবে দশকের পর দশক নিজেকে ভেঙে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন কানের পরিচালক থিয়েরি ফ্রেমো। ১৯৯৪ সালে কোয়েন্টিন টারান্টিনোর ‘পাল্প ফিকশন’ কানে পাম দ’র জেতার ঘটনা ট্রাভোল্টার ক্যারিয়ারকে নবজন্ম দিয়েছিল। সেই স্মৃতি রোমন্থন করে অভিনেতা বলেন, ‘কান উৎসব সব সময়ই আমার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ এই সম্মাননা পেয়ে আমি ধন্য, কৃতজ্ঞ। এটি সত্যিই অস্কার পাওয়ার চেয়েও বড় অনুভূতি।’
১৯৯৭ সালে নিজের লেখা একটি শিশুতোষ উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা ‘প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ’ বানিয়েছেন জন ট্রাভোল্টা। প্রযোজনার পাশাপাশি এতে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়ে আরও আছেন তাঁর মেয়ে এলা ব্লু ট্রাভোল্টা। সিনেমাটির কান প্রিমিয়ারে বাবার সঙ্গে তিনিও ছিলেন। কান উৎসবে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর ২৯ মে অ্যাপল টিভিতে মুক্তি পাবে প্রোপেলার ওয়ান-ওয়ে নাইট কোচ।
সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় ও ব্যস্ততম ব্যান্ড আর্টসেল। কনসার্ট নিয়ে দেশ-বিদেশে সারা বছর ব্যস্ত থাকে দলটি। তবে ছয় মাস ধরে আর্টসেলের নতুন কোনো কনসার্টের খবর পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় গান শুনিয়েছিল তারা। অবশেষে বিরতি কাটিয়ে আবার ফিরছে আর্টসেল।২২ মিনিট আগে
মাত্র ৩১ বছর বয়সে চলে গেলেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও চিত্রনাট্যকার কারিনা কায়সার। সপ্তাহখানেক ধরে লিভারসংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য ১১ মে রাতে কারিনাকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের চেন্নাইয়ে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে মৃত্যু হয় তাঁর।২৯ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে বিশাল আর্থিক প্রণোদনার ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। কান চলচ্চিত্র উৎসবে সৌদি ফিল্ম কমিশন ঘোষণা করেছে, তাদের দেশে চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ফেরত বা ক্যাশ...৪২ মিনিট আগে
লিপ ফিলার থেকে বোটক্স—নিজেদের আকর্ষণীয় রাখতে কসমেটিক সার্জারি ও আধুনিক অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্টের সাহায্য নেন শোবিজ তারকারা। তবে অনেকে স্বীকার করেন না, গোপন রাখেন। সম্প্রতি এক টিভি অনুষ্ঠানে চেহারা পরিবর্তনের বিষয়টি স্বীকার করলেন চিত্রনায়িকা তমা মির্জা।১ ঘণ্টা আগে