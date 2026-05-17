চেহারা পরিবর্তন নিয়ে লুকোচুরি পছন্দ নয় তমা মির্জার

লিপ ফিলার থেকে বোটক্স—নিজেদের আকর্ষণীয় রাখতে কসমেটিক সার্জারি ও আধুনিক অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্টের সাহায্য নেন শোবিজ তারকারা। তবে অনেকে স্বীকার করেন না, গোপন রাখেন। সম্প্রতি এক টিভি অনুষ্ঠানে চেহারা পরিবর্তনের বিষয়টি স্বীকার করলেন চিত্রনায়িকা তমা মির্জা। অভিনেত্রী জানান, সার্জারি নয়, অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন করেছেন তিনি। তমার দাবি, পরীমণি ছাড়া ইন্ডাস্ট্রির সব নায়িকাই চেহারা পরিবর্তন করেছেন।
তমা মির্জা জানান, আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যই চেহারায় পরিবর্তন এনেছেন তিনি। অনেকে তাঁর এই পরিবর্তন পছন্দ না করলেও তিনি বেশ খুশি। তমা বলেন, ‘১৫ বছর আগের আর এখনকার আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য। এটা আমার আত্মতৃপ্তির জন্য। কেউ যদি বলে আগের আমি বেশি সুন্দর ছিলাম, সেটা তার মত। কিন্তু আমার এই পরিবর্তনকেই ভালো লাগে। আমার হাসিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আগে আমার দাঁতগুলো অনেক ছোট এবং ফাঁকা ফাঁকা ছিল। থুতনির পাশটায় স্পেস কম ছিল। যখন ক্লোজ ক্যামেরায় আমাকে দেখানো হতো, এই বিষয়গুলো দেখতে খারাপ লাগত। ডাক্তারের পরামর্শেই ছোট ছোট পরিবর্তন করিয়েছি।’
তমা জানান, তিনি একা নন, ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সব অভিনেত্রী নিজেদের আরও আকর্ষণীয় করতে এই উপায়ে চেহারায় পরিবর্তন এনেছেন; শুধু চিত্রনায়িকা পরীমণি ছাড়া। বিষয়টি নেতিবাচক মনে করেন না তমা। তবে পরিবর্তন করে অস্বীকার করাটাও পছন্দ নয় তাঁর।
তমা মির্জা বলেন, ‘ইন্ডাস্ট্রির ৯৯ শতাংশ মানুষ এখন অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্ট নেয়। এখন যারা কাজ করছে, যাদের সিনেমা রিলিজ হয়েছে বা হচ্ছে, তাদের পুরোনো ছবির সঙ্গে এখনকার ছবি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। একেকজনের চেহারার একেক অংশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একমাত্র পরীমণি করে না, ও একদম রিয়েল বিউটি। আমি এটার বিরুদ্ধে না। কিন্তু যারা হাইড করে, আমি তাদের বিপক্ষে। আমার খুব খারাপ লাগে, কারণ তারা অস্বীকার করে। এখানে অস্বীকার করার কিছু নেই।’
