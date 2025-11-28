Ajker Patrika
সিনেমা

মোশাররফ করিম এবার স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
(ওপরে বাঁ থেকে) তানজিকা আমিন, শরাফ আহমেদ জীবন, পারশা ইভানা ও মোশাররফ করিম ছবি: সংগৃহীত
(ওপরে বাঁ থেকে) তানজিকা আমিন, শরাফ আহমেদ জীবন, পারশা ইভানা ও মোশাররফ করিম ছবি: সংগৃহীত

নাটক কিংবা সিনেমা, সব মাধ্যমেই কমেডি দিয়ে দর্শকদের হাসিয়েছেন, নির্মল আনন্দ দিয়েছেন অভিনেতা মোশাররফ করিম। এবার তিনি আসছেন স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান হয়ে। শরাফ আহমেদ জীবনের ‘ডিমলাইট’ নামের ওয়েব ফিল্মে এমন চরিত্রে দেখা যাবে মোশাররফ করিমকে। সিনেমাটির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন নাহিদ হাসনাত। শিগগির ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে ডিমলাইট।

কমেডিকে আশ্রয় করে একজন পুরুষের মিডলাইফ ক্রাইসিসের মতো সমস্যা দেখানোর চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। শরাফ আহমেদ জীবন বলেন, ‘প্রচুর আলো এবং ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কিছু দেখতে চাইলে পরিমিত আলো প্রয়োজন। আমাদের জীবনে নানা সমস্যা আছে, সেগুলোর কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না। সেই দেখতে না পাওয়া সমস্যাগুলো সহজভাবে দর্শকদের দেখাতে প্রয়োজন ডিমলাইট।’

ডিমলাইটের গল্পটিকে মোশাররফ করিম দেখছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর মতে, জীবনে নানা ধরনের আবরণ পড়ে। নিত্যনৈমিত্তিক আবরণ থেকে শুরু করে চিনি, টুথপেস্ট, বাচ্চার স্কুলের বেতনের আবরণ। সেই আবরণে ঢাকা পড়ে সম্পর্ক। সেখানে থাকে না ফুল বা ফুলের ঘ্রাণ। মোশাররফ করিম বলেন, ‘এসব আবরণ ধীরে ধীরে ভালোবাসাকে ঢেকে ফেলে, প্রেমটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার কিছু একটার ধাক্কার প্রয়োজন হয় এবং বোঝা যায় যে প্রাণভোমরাটা কোথায়। জীবনের মোরাল জিনিসটা খুব শান্ত, ঠান্ডা মেজাজি।’

মোশাররফ করিমের সঙ্গে এতে আরও অভিনয় করেছেন তানজিকা আমিন, পারশা ইভানা, শরাফ আহমেদ জীবন প্রমুখ। নতুন এই ওয়েব ফিল্ম নিয়ে তানজিকা আমিন বলেন, ‘গল্পটি শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, গল্পটা এ সময়ের এবং এখনই বলা উচিত। এমন ঘটনা আমার যেমন দেখা-জানা, দর্শকদেরও চেনা জীবনেরই গল্প।’

পারশা ইভানা বলেন, ‘আমরা যে লাইফটা লিড করি, তারই একটা চমকপ্রদ গল্প দেখা যাবে। সাধারণ ও সহজ, খুব ফ্রেশ একটা গল্প। যেখানে রয়েছে কনফিউশন, হিউমার, ক্রাইসিস ও রিলেটেবল।’

মিনিস্ট্রি অব লাভ প্রজেক্টের ষষ্ঠ সিনেমা ডিমলাইট। এর আগে এই প্রজেক্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে ‘সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি’, ‘লাস্ট ডিফেন্ডারস অব মনোগামী’, ‘কাছের মানুষ দূরে থুইয়া’, ‘ফরগেট মি নট’ এবং ‘৩৬-২৪-৩৬’।

বিষয়:

মোশাররফ করিমঅভিনেতাছাপা সংস্করণসিনেমানাটক
বিনোদন

আবুল সরকারের হয়ে ক্ষমা চাইলেন লতিফ সরকার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে। আবুল সরকারের গ্রেপ্তার নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এক দিকে তাঁর মুক্তির দাবি উঠেছে, অন্য দিকে কঠিন শাস্তির দাবিও উঠেছে। এমন অবস্থায় আবুল সরকারের হয়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন বাউলশিল্পী লতিফ সরকার। আবুল সরকারকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি।

লতিফ সরকার বলেন, ‘ভুলত্রুটি মানুষেরই হয়। প্রথমে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আবুল সরকারের বিষয়ে আমি কোনো তর্ক-বিতর্কে যেতে চাই না। যে বেশি বলে তার তো ভুল হতেই পারে। আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। যদি বলা হতো আবুল সরকার আপনার ভুল হয়েছে, ক্ষমা চান। তিনি যদি ক্ষমা না চাইতেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা যেত। আমরা সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে এখনে আরও একটু সংযত হওয়া যেত। তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটা দেওয়া উচিত ছিল। দেশবাসীর কাছে আমি আবুল সরকারের হয়ে ক্ষমা চাই। তিনিও ক্ষমা চাইবেন।’

আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে অবস্থান নেওয়া বাউলদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন লতিফ সরকার। তিনি বলেন, ‘আমরা যাঁরা গান করি তাদের ভক্ত আছে। আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর মুক্তির জন্য ভক্তরা রাস্তায় নেমেছিল। তাদের এভাবে মারা হলো। মনে হলেই আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরে। তারা কী এমন অন্যায় করেছে? ওরা আমাদের ভিনগ্রহের মানুষ মনে করে। আমাদের মারলে সওয়াব বেশি হবে—এমন যারা মনে করছে তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করে বলব, এই ধারণা সঠিক না। আমরা কোনো ধরনের মারামারি চাই না। আমরা শান্তিপ্রিয়ভাবে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি চাই।’

বিষয়:

অভিযোগছাপা সংস্করণবাউল শিল্পী
টেলিভিশন

১ ডিসেম্বর চ্যানেল আইয়ে ব্যান্ড ফেস্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্টের সংবাদ সম্মেলনে আয়োজক ও ব্যান্ডশিল্পীরা ছবি: সংগৃহীত
চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্টের সংবাদ সম্মেলনে আয়োজক ও ব্যান্ডশিল্পীরা ছবি: সংগৃহীত

২০১৪ সালে ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চুর পরিকল্পনায় চ্যানেল আইয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ‘চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট’। প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ডগুলোর অংশগ্রহণে জমজমাট হয়ে উঠত এই আসর। আইয়ুব বাচ্চুর মৃত্যুর পরেও এই ব্যান্ড ফেস্টের কার্যক্রম চালু রেখেছে চ্যানেল আই। প্রতিবছরের মতো এ বছরও ১ ডিসেম্বর চ্যানেল আই স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ব্যান্ড ফেস্ট ২০২৫।

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ১২তম এই ব্যান্ড ফেস্ট মাতাবে ১২টি দল—উচ্চারণ, পার্থিব, শিরোনামহীন, ডিফারেন্ট টাচ, অবসকিউর, নোভা, নির্ঝর, মেহরীন, সিম্ফনি, ফিডব্যাক, স্টারকিং ও তরুণ। বেলা ১১টা থেকে অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আইয়ের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

ব্যান্ড ফেস্ট আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরতে গতকাল চ্যানেল আই ভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তী, সংগীতশিল্পী ফোয়াদ নাসের বাবু, মানাম আহমেদ, বাপ্পি খান, পার্থ মজুমদার, পিয়ারু খান, হামিন আহমেদ, জয় শাহরিয়ার, শামিম আহমেদ, ব্যান্ড ফেস্টের প্রকল্প পরিচালক রাজু আলীম, পরিচালক অনন্যা রুমা প্রমুখ।

চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ জানান, আগামী বছর থেকে আরও বড় আয়োজনে এই ব্যান্ড ফেস্টের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে শাইখ সিরাজ বলেন, ‘তারুণ্যকে জাগিয়ে তোলে ব্যান্ড সংগীত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী ব্যান্ডগুলোর শুরুর দিকে পথচলা সহজ ছিল না। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমাদের ব্যান্ডগুলো আজকে এই অবস্থায় এসেছে। আমরা চ্যানেল আই থেকে প্রতিবার প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুর চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে দিনটি বিশেষভাবে পালনের চেষ্টা করি।’

ফোয়াদ নাসের বাবু বলেন, ‘আইয়ুব বাচ্চুর উদ্যোগেই চ্যানেল আইয়ে চালু হয়েছিল এই উৎসব। ব্যান্ড এখন বাংলা মূলধারার সংগীতের অংশ। আমরা এখানে কাজ করছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও কাজ করতে পারবে। চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ, শুরু থেকে সব সময় তারা ব্যান্ড মিউজিকের সঙ্গে ছিল।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণচ্যানেল আইবিনোদনব্যান্ড
টেলিভিশন

লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০২৫-এর সেরা ৫

বিনোদন ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

গ্ল্যামার, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রতিযোগিতা লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০২৫-এ নির্বাচিত হয়েছেন সেরা পাঁচ প্রতিযোগী। তালিকায় আছেন ইউমনা, আমিনা, বর্ণিতা, তিস্তা ও নাজাহ। এখন চলছে ভোটদান পর্ব।

দর্শকেরা ভোটের মাধ্যমে জানাবেন তাঁদের মতামত, কাকে দেখতে চান বিজয়ী হিসেবে। এই পর্বে দর্শকের রায়ে নির্বাচিত হবেন লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার বিজয়ী। প্রতিভা ও গ্ল্যামারে সুপারস্টার হয়ে ওঠার জার্নির এই শো প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে এবং লাক্স বাংলাদেশ-এর ফেসবুক ও ইউটিউব পেজে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণবিনোদন
সিনেমা

‘স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫’ সহ মুক্তি পেল যেসব সিনেমা-সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২২
সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারি’ সিনেমার দৃশ্য
সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারি’ সিনেমার দৃশ্য

⊲ থার্সডে নাইট (বাংলা ফ্ল্যাশ ফিকশন)

  • অভিনয়: মিথিলা, সৌম্য জ্যোতি, সামিরা খান মাহি
  • মুক্তি: চরকি (২৭ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: বন্ধুদের সঙ্গে একটি থার্সডে নাইট পার্টিতে অংশ নেয় মিথিলা। পরদিন সকালে নিজের শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আঁচড় টের পায় সে। অথচ ফেলে আসা ১২টি ঘণ্টা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তার, কিছুই মনে পড়ছে না। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের ঘটনা খুঁজতে তদন্তে নামে পুলিশ।

⊲ বিসমিল্লা (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: কৌশিক গাঙ্গুলি, শুভশ্রী, ঋদ্ধি সেন
  • মুক্তি: হইচই (২৮ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: বিসমিল্লা নামের এক সংগীতপ্রেমী যুবকের গল্প। তার বাবা জনপ্রিয় সানাই বাদক, কিন্তু সে আনন্দ পায় বাঁশি বাজিয়ে। বৃদ্ধ বাবার অনুরোধে একসময় তাকে সানাই হাতে তুলে নিতে হয় সংসার প্রতিপালন ও বংশের ধারা বজায় রাখতে। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে থেকে যায় বাঁশির প্রতি আকর্ষণ।

⊲ রক্তবীজ ২ (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: ভিক্টর ব্যানার্জি, আবীর চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী
  • মুক্তি: জি ফাইভ (২৮ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: রক্তবীজ সিনেমার এই সিকুয়েলে উঠে এসেছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসার পঙ্কজ সিনহার (আবীর) শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই। প্রাণঘাতী চক্রের ষড়যন্ত্রে টার্গেট হয়ে ওঠা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের রাষ্ট্রপতিকে হত্যার মিশন নস্যাৎ করে দেয় সে।

⊲ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী (হিন্দি সিনেমা)

  • অভিনয়: বরুণ ধাওয়ান, জাহ্নবী কাপুর, সানিয়া মালহোত্রা
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৭ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: সানি (বরুণ) ও তুলসীর (জাহ্নবী) গল্প। দুজনেই তাদের সাবেক প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রেমের ভান করে। প্রেমের অভিনয় করতে করতে একসময় সত্যিই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায় সানি ও তুলসী। তৈরি হয় ভুল-বোঝাবুঝিও।

⊲ স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫ (ইংরেজি সিরিজ)

  • অভিনয়: উইনোনা রাইডার, ডেভিড হারবার, মিলি ববি ব্রাউন
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৭ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরিজ স্ট্রেঞ্জার থিংস শেষ হচ্ছে এ সিজন দিয়ে। ২৭ নভেম্বর এসেছে শেষ সিজনের প্রথম চারটি পর্ব। অন্যগুলো আসবে ক্রিসমাস ও নববর্ষে। এবারের কাহিনি ১৯৮৭ সালের শরৎকালের। সামরিক কোয়ারেন্টিনে বন্ধ হয়ে গেছে পুরো হকিনস। ভেকনা উধাও, তার খোঁজ চলছে। সরকারের নজরদারি বাড়তে থাকায় ইলেভেনকে আবারও লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

বিষয়:

ওটিটিসিরিজছাপা সংস্করণওয়েব সিরিজসিনেমাবিনোদন
