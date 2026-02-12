হিমির গানে মডেল তৌসিফ

ছোটবেলায় গায়িকা হওয়ার স্বপ্ন ছিল জান্নাতুল সুমাইয়া হিমির। কচি-কাঁচার মেলা ও ছায়ানটে গান শিখতেন। তখন থেকেই শিশুশিল্পী হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ-গান-অভিনয় করতেন। ২০১৪ সালে একটি মডেলিং রিয়েলিটি শোতে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। সুযোগ পান চ্যানেল আইয়ের ‘মহারানী’ নাটকে। এর পর থেকে বদলে যায় হিমির ক্যারিয়ারের গতিপথ। অভিনয়েই জনপ্রিয়তা পেতে থাকেন।
গায়িকা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ না হলেও গানের সঙ্গ কখনোই ছাড়েননি হিমি। এরই মধ্যে একটি নাটকে ও একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে জানান দিয়েছেন সংগীতশিল্পী হিসেবে তাঁর প্রতিভার কথা। এবার প্রকাশ করছেন নিজের প্রথম মৌলিক গান। ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সাউন্ডটেক মিউজিক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে হিমির নতুন গান ‘দুজন দুজনার’।
হিমি জানান, অভিনয়ে পুরো মনোযোগ দিলেও যেকোনো আড্ডায় গলা ছেড়ে গাইতে বেশ ভালো লাগে তাঁর। তেমন এক আড্ডাতেই হিমির গান শুনে বছর তিনেক আগে তাঁকে ‘পরান পাখি’ নাটকের টাইটেল গানটি গাইতে বলেন নির্মাতা মাহিন আওলাদ। এরপর গত বছর গীতিকার কবির বকুলের মাধ্যমে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’তে একটি গান গেয়েছিলেন। এবারই প্রথম কোনো অডিও প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর মৌলিক গান।
দুজন দুজনার শিরোনামের গানটিতে হিমির সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী রাফি। কবির বকুলের লেখা গানটির সুর করেছেন পুলক অধিকারী। সৈকত রেজার নির্দেশনায় মিউজিক ভিডিওতে হিমির সঙ্গে মডেল হয়েছেন তৌসিফ মাহবুব। আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি সাউন্ডটেকের ব্যানারে প্রকাশ পাবে গানটি।
দুজন দুজনার গানটি নিয়ে হিমি বলেন, ‘প্রতিবছর ভালোবাসা দিবসে আমার অনেক নাটক মুক্তি পায়, এবারও পাচ্ছে, তবে এর সঙ্গে প্রথমবার মুক্তি পাচ্ছে আমার গাওয়া গান। তাই আমি অনেক বেশি রোমাঞ্চিত। এর মিউজিক ভিডিওতে নিজেই অভিনয় করেছি। আমার সঙ্গে আছেন তৌসিফ মাহবুব। আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে।’
ছেলের অসুস্থতার কারণে তিন বছর ধরে কানাডায় আছেন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। ছেলেকে নিয়মিত সময় দেন তিনি। পাশাপাশি সেখানে থেকেই সুযোগ-সুবিধামতো তৈরি করছেন গান, অংশ নিচ্ছেন কনসার্টে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কানাডায় একটি একক কনসার্টে গান শোনাবেন কুমার বিশ্বজিৎ।৭ মিনিট আগে
বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের ইতিহাসের অন্যতম পুরোধা শিল্পী আন্ডারগ্রাউন্ড পিস লাভারস ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী ও গিটারিস্ট দস্তগীর হক আর নেই। গতকাল বুধবার সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতালে মারা যান তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রেখে গেছেন।১৬ মিনিট আগে
দ্বিতীয় সিজন নিয়ে ফিরছে জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘ফারজি’। জাল নোটের কারবার নিয়ে তৈরি এ সিরিজে শহিদ কাপুর ও বিজয় সেতুপতি পরস্পরকে যেভাবে টেক্কা দিয়েছিলেন, তাতে বুঁদ হয়েছিল দর্শক। টান টান উত্তেজনায় শেষ হয়েছিল ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাওয়া ফারজির প্রথম সিজন। ওই বছরের সবচেয়ে বেশি দেখা২১ মিনিট আগে
সংগীত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রাইমারি ওয়েভের কাছে নিজের সংগীত ক্যাটালগের স্বত্ব বিক্রি করেছেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) পপসংগীতের দুনিয়ায় আলোচিত এই খবরটি প্রকাশ করেছে রয়টার্স।১৩ ঘণ্টা আগে