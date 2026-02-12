Ajker Patrika
গান

কানাডায় কুমার বিশ্বজিতের একক কনসার্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কানাডায় কুমার বিশ্বজিতের একক কনসার্ট
কুমার বিশ্বজিৎ। ছবি: সংগৃহীত

ছেলের অসুস্থতার কারণে তিন বছর ধরে কানাডায় আছেন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। ছেলেকে নিয়মিত সময় দেন তিনি। পাশাপাশি সেখানে থেকেই সুযোগ-সুবিধামতো তৈরি করছেন গান, অংশ নিচ্ছেন কনসার্টে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কানাডায় একটি একক কনসার্টে গান শোনাবেন কুমার বিশ্বজিৎ।

১৪ ফেব্রুয়ারি কানাডার টরন্টোর স্কারবরোতে গ্র্যান্ড সিনামন ব্যাংকোয়েট হলে স্থানীয় সময় বিকেলে শুরু হবে ‘বিসিই ভ্যালেন্টাইন ২০২৬ কুমার বিশ্বজিৎ লাইভ’ শিরোনামের এই কনসার্ট। প্রবাসী বাঙালি দর্শকদের সামনে কুমার বিশ্বজিৎ গেয়ে শোনাবেন তাঁর জনপ্রিয় গানগুলো। এই কনসার্ট উপলক্ষে এ মাসের শুরু থেকেই চলছে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। আয়োজক কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্থানীয় রিয়েলেটর দ্বীন ইসলাম জানিয়েছেন, অগ্রিম টিকিট থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন তাঁরা।

দুই বছর ধরেই কানাডায় নিয়মিত বিভিন্ন কনসার্টে গান গাইতে দেখা গেছে কুমার বিশ্বজিৎকে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশেও পারফর্ম করেছেন তিনি। কনসার্টের পাশাপাশি নতুন গান নিয়েও কাজ করছেন কুমার বিশ্বজিৎ। গত জানুয়ারিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সুরে সংগীতশিল্পী মৌমিতা বড়ুয়ার গান ‘তোমায় রেখেছিলাম এগিয়ে’। আসিফ ইকবালের লেখা গানটির সংগীত আয়োজন করেছেন কিশোর দাস। এর আগে কিশোর দাসের জন্য একাধিক গান তৈরি করেছেন কুমার বিশ্বজিৎ।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কানাডায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন কুমার বিশ্বজিতের একমাত্র সন্তান কুমার নিবিড়। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে বেশির ভাগ সময় কানাডায় অবস্থান করছেন কুমার বিশ্বজিৎ, থাকছেন ছেলের পাশে। বর্তমানে কানাডার মিসিসাগার একটি রিহ্যাব সেন্টারের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন নিবিড়। লড়াই করছেন স্বাভাবিক জীবনে ফেরার। কুমার বিশ্বজিৎ জানিয়েছেন, ধীরে হলেও নিবিড়ের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

বিষয়:

কুমার বিশ্বজিৎছাপা সংস্করণকনসার্টসংগীতশিল্পীবিনোদনকানাডা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

কানাডায় কুমার বিশ্বজিতের একক কনসার্ট

কানাডায় কুমার বিশ্বজিতের একক কনসার্ট

হিমির গানে মডেল তৌসিফ

হিমির গানে মডেল তৌসিফ

ব্যান্ড তারকা দস্তগীর হক আর নেই

ব্যান্ড তারকা দস্তগীর হক আর নেই

শহিদ-বিজয় ফিরছেন ‘ফারজি’র দ্বিতীয় সিজনে

শহিদ-বিজয় ফিরছেন ‘ফারজি’র দ্বিতীয় সিজনে