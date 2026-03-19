ঈদের ধারাবাহিক

চ্যানেল আই

কঙ্গ থেকে বঙ্গ (ঈদের দিন থেকে ৮ম দিন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট): পরিচালনা আফজাল হোসেন, অভিনয় আফজাল হোসেন, ঈশিকা সাকিন, তুষার খান, মোবাশ্বেরা ইরা।

এনটিভি

কুলীন সমাচার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বেলা ১টা ৩০ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাশ, পরিচালনা সালাহউদ্দীন লাভলু। অভিনয় আহসান হাবিব নাসিম, নাসরিন অনু, মাসুম বাশার, মিলি বাশার।

পা পিছলে আলুর দম (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট): রচনা মনসুর রহমান চঞ্চল, পরিচালনা রাকেশ বসু। অভিনয় মীর রাব্বি, প্রিয়ন্তী উর্বি, মাখনুন সুলতানা মাহিমা, আবু হুরায়রা তানভীর।

বাংলাভিশন

ঝানু চোর চানু (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বিকেল সাড়ে ৪টা): বাংলায় ডাবিং করা তুরস্কের জনপ্রিয় সিরিয়াল।

কাজের মেয়ে অরিন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মিতুল খান, অভিনয় সুমাইয়া হিমি, চিত্রলেখা গুহ, জুনায়েদ বাগদাদি।

অডিও ফাঁস (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৮টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মাসুদ সেজান, অভিনয় এজাজুল ইসলাম, পাভেল, মুসাফির বাচ্চু, শামীমা নাজনীন।

আরটিভি

মুশকিল আসান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা সহিদ উন নবী, অভিনয় শামীম হাসান সরকার, আনিকা কবির শখ, চাষী আলম।

মাছরাঙা টিভি

মেইন কাস্টিং (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট): অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ।

ভ্যাজাল জামাই (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ১০ মিনিট): মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।

বৈশাখী টিভি

সাদা মনের মানুষ (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট): রচনা হিরন জামান, পরিচালনা আলমগীর খন্দকার দুলাল। অভিনয় ডলি জহুর, রওনক হাসান, তানজিকা আমিন, ফারজানা ছবি প্রমুখ।

গ্যাংস্টার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মৃত্যুঞ্জয় সরদার উচ্ছাস। অভিনয় তানহা তাসনিয়া, ইমতু রাতিশ, শাহেদ আলী।

দীপ্ত টিভি

রাজপ্রাসাদের লু জেন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট ও রাত ৯টা): চীনের চি রাজবংশের কাহিনি নিয়ে সিরিয়াল। প্রচারিত হবে বাংলা ভাষায়।

কফিলের ছেলে (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ১৫ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা তারিক মুহাম্মদ হাসান। অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদের ধারাবাহিক

ঈদের ধারাবাহিক

টিভিতে নতুন সিনেমা

টিভিতে নতুন সিনেমা

ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো

ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো