ঈদের ধারাবাহিক

চ্যানেল আই
কঙ্গ থেকে বঙ্গ (ঈদের দিন থেকে ৮ম দিন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট): পরিচালনা আফজাল হোসেন, অভিনয় আফজাল হোসেন, ঈশিকা সাকিন, তুষার খান, মোবাশ্বেরা ইরা।
এনটিভি
কুলীন সমাচার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বেলা ১টা ৩০ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাশ, পরিচালনা সালাহউদ্দীন লাভলু। অভিনয় আহসান হাবিব নাসিম, নাসরিন অনু, মাসুম বাশার, মিলি বাশার।
পা পিছলে আলুর দম (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট): রচনা মনসুর রহমান চঞ্চল, পরিচালনা রাকেশ বসু। অভিনয় মীর রাব্বি, প্রিয়ন্তী উর্বি, মাখনুন সুলতানা মাহিমা, আবু হুরায়রা তানভীর।
বাংলাভিশন
ঝানু চোর চানু (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বিকেল সাড়ে ৪টা): বাংলায় ডাবিং করা তুরস্কের জনপ্রিয় সিরিয়াল।
কাজের মেয়ে অরিন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মিতুল খান, অভিনয় সুমাইয়া হিমি, চিত্রলেখা গুহ, জুনায়েদ বাগদাদি।
অডিও ফাঁস (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৮টা ৪০ মিনিট): পরিচালনা মাসুদ সেজান, অভিনয় এজাজুল ইসলাম, পাভেল, মুসাফির বাচ্চু, শামীমা নাজনীন।
আরটিভি
মুশকিল আসান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা): পরিচালনা সহিদ উন নবী, অভিনয় শামীম হাসান সরকার, আনিকা কবির শখ, চাষী আলম।
মাছরাঙা টিভি
মেইন কাস্টিং (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট): অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ।
ভ্যাজাল জামাই (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ১০ মিনিট): মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই।
বৈশাখী টিভি
সাদা মনের মানুষ (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট): রচনা হিরন জামান, পরিচালনা আলমগীর খন্দকার দুলাল। অভিনয় ডলি জহুর, রওনক হাসান, তানজিকা আমিন, ফারজানা ছবি প্রমুখ।
গ্যাংস্টার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মৃত্যুঞ্জয় সরদার উচ্ছাস। অভিনয় তানহা তাসনিয়া, ইমতু রাতিশ, শাহেদ আলী।
দীপ্ত টিভি
রাজপ্রাসাদের লু জেন (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট ও রাত ৯টা): চীনের চি রাজবংশের কাহিনি নিয়ে সিরিয়াল। প্রচারিত হবে বাংলা ভাষায়।
কফিলের ছেলে (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, রাত ৯টা ১৫ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা তারিক মুহাম্মদ হাসান। অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে। বরবাদ (এটিএন বাংলায় ঈদের দ্বিতীয় দিন বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মেহেদী হাসান হৃদয়, অভিনয় শাকিব খান, ইধিকা পাল, শহীদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ।৩৮ মিনিট আগে
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।৩৮ মিনিট আগে
বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টায় প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় মাসুমা রহমান নাবিলা ও ইরফান সাজ্জাদ। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।৫ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না আদর আজাদ ও বুবলী অভিনীত পিনিক। অবশেষে আজ সিনেমার প্রযোজক আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিলেন এবার ঈদেও মুক্তি পাচ্ছে না পিনিক।১১ ঘণ্টা আগে