শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন

শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন
‘সার্ফস আপ’ সিনেমার দৃশ্য

বিটিভি

ঈদের দিন সকাল ১০টায় প্রচারিত হবে নতুন কুঁড়ি ২০২৫-এর সেরা দশের শিশুশিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘শিশুদের ঈদ আনন্দ’। থাকবে নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক ও অভিনয়।

ঈদের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টায় প্রচারিত হবে শিশুতোষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘এল খুশির ঈদ’। থাকবে দলীয় সংগীত, দলীয় নৃত্য, কৌতুক, অভিনয়, আড্ডা, আবৃত্তি, কাওয়ালি, ব্যান্ড শো, জাদু ও নাটিকা।

দুরন্ত টিভি

ঈদের দিন

সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে ‘রঙের খেলায় সুরের ভেলায় ঈদ স্পেশাল’। সকাল ১০টা ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’, গান গাইবে ব্যান্ড এসেইস। বেলা ১টায় ঈদ ধারাবাহিক নাটক ‘হৈ হৈ হল্লা সিজন ৩’। বেলা ৩টায় ও রাত ১০টায় ঈদ স্পেশাল সিনেমা ‘মোবারক’ ও ‘দ্য স্মার্ফস’।

দ্বিতীয় দিন

সকাল ১০টা ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’য় থাকবে ব্যান্ড খোলাছাদ আনলিমিটেড। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান ‘দুষ্টু মিষ্টি’। বেলা ৩টা ও রাত ১০টায় ঈদ স্পেশাল সিনেমা ‘সার্ফস আপ’ ও ‘দ্য স্মার্ফস ২’।

তৃতীয় দিন

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট ও সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ‘মা-বাবাই সেরা’র বিশেষ পর্ব। সকাল ১০টায় ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’য় গাইবে ব্যান্ড গঙ্গাফড়িং। বেলা ৩টা ও রাত ১০টায় ঈদ স্পেশাল সিনেমা ‘ওপেন সিজন’ ও ‘রানা সাইলেন্স’।

প্রতিবেদক: খায়রুল বাসার নির্ঝর, শিহাব আহমেদ; সম্পাদনা: এম এস রানা; ছবি: সংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেলের সৌজন্যে

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন

শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন

ঈদের ধারাবাহিক

ঈদের ধারাবাহিক

টিভিতে নতুন সিনেমা

টিভিতে নতুন সিনেমা