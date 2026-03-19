শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন

বিটিভি
ঈদের দিন সকাল ১০টায় প্রচারিত হবে নতুন কুঁড়ি ২০২৫-এর সেরা দশের শিশুশিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘শিশুদের ঈদ আনন্দ’। থাকবে নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক ও অভিনয়।
ঈদের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টায় প্রচারিত হবে শিশুতোষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘এল খুশির ঈদ’। থাকবে দলীয় সংগীত, দলীয় নৃত্য, কৌতুক, অভিনয়, আড্ডা, আবৃত্তি, কাওয়ালি, ব্যান্ড শো, জাদু ও নাটিকা।
দুরন্ত টিভি
ঈদের দিন
সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে ‘রঙের খেলায় সুরের ভেলায় ঈদ স্পেশাল’। সকাল ১০টা ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’, গান গাইবে ব্যান্ড এসেইস। বেলা ১টায় ঈদ ধারাবাহিক নাটক ‘হৈ হৈ হল্লা সিজন ৩’। বেলা ৩টায় ও রাত ১০টায় ঈদ স্পেশাল সিনেমা ‘মোবারক’ ও ‘দ্য স্মার্ফস’।
দ্বিতীয় দিন
সকাল ১০টা ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’য় থাকবে ব্যান্ড খোলাছাদ আনলিমিটেড। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান ‘দুষ্টু মিষ্টি’। বেলা ৩টা ও রাত ১০টায় ঈদ স্পেশাল সিনেমা ‘সার্ফস আপ’ ও ‘দ্য স্মার্ফস ২’।
তৃতীয় দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট ও সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ‘মা-বাবাই সেরা’র বিশেষ পর্ব। সকাল ১০টায় ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’য় গাইবে ব্যান্ড গঙ্গাফড়িং। বেলা ৩টা ও রাত ১০টায় ঈদ স্পেশাল সিনেমা ‘ওপেন সিজন’ ও ‘রানা সাইলেন্স’।
প্রতিবেদক: খায়রুল বাসার নির্ঝর, শিহাব আহমেদ; সম্পাদনা: এম এস রানা; ছবি: সংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেলের সৌজন্যে
