টিভিতে নতুন সিনেমা

‘বরবাদ’ সিনেমায় শাকিব খান ও ইধিকা পাল

ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।

বরবাদ (এটিএন বাংলায় ঈদের দ্বিতীয় দিন বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মেহেদী হাসান হৃদয়, অভিনয় শাকিব খান, ইধিকা পাল, শহীদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ।

অন্তরাত্মা (চ্যানেল আইয়ে ঈদের দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা ওয়াজেদ আলী সুমন, অভিনয় শাকিব খান, দর্শনা বণিক প্রমুখ।

দাগী (চ্যানেল আইয়ে ঈদের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা শিহাব শাহীন, অভিনয় আফরান নিশো, তমা মির্জা প্রমুখ।

প্রিয় মালতী (চ্যানেল আইয়ে ঈদের তৃতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা শঙ্খ দাশগুপ্ত, অভিনয় মেহজাবীন চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, শাহজাহান সম্রাট প্রমুখ।

ইনসাফ (চ্যানেল আইয়ে ঈদের চতুর্থ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা সঞ্জয় সমদ্দার, অভিনয় তাসনিয়া ফারিণ, শরিফুল রাজ, মোশাররফ করিম প্রমুখ।

নকশী কাঁথার জমিন (চ্যানেল আইয়ে ঈদের ষষ্ঠ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা আকরাম খান। অভিনয় জয়া আহসান, ফারিয়া শামস শেওতি, ইরেশ যাকের, রওনক হাসান প্রমুখ।

জ্বিন ৩ (চ্যানেল আইয়ে ঈদের ৭ম দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা কামরুজ্জামান রোমান, অভিনয় নুসরাত ফারিয়া, আবদুন নূর সজল প্রমুখ।

উৎসব (মাছরাঙা টিভিতে ঈদের দিন বেলা ২টা ২০ মিনিট): পরিচালনা তানিম নূর। অভিনয় জাহিদ হাসান, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, অপি করিম, আফসানা মিমি প্রমুখ।

কাজলরেখা (মাছরাঙা টিভিতে ঈদের ৩য় দিন বেলা ২টা ২০ মিনিট): পরিচালনা গিয়াসউদ্দিন সেলিম, অভিনয় মন্দিরা চক্রবর্তী, সাদিয়া আয়মান, শরিফুল রাজ, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা প্রমুখ।

