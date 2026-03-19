টিভিতে নতুন সিনেমা

ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।
বরবাদ (এটিএন বাংলায় ঈদের দ্বিতীয় দিন বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মেহেদী হাসান হৃদয়, অভিনয় শাকিব খান, ইধিকা পাল, শহীদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ।
অন্তরাত্মা (চ্যানেল আইয়ে ঈদের দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা ওয়াজেদ আলী সুমন, অভিনয় শাকিব খান, দর্শনা বণিক প্রমুখ।
দাগী (চ্যানেল আইয়ে ঈদের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা শিহাব শাহীন, অভিনয় আফরান নিশো, তমা মির্জা প্রমুখ।
প্রিয় মালতী (চ্যানেল আইয়ে ঈদের তৃতীয় দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা শঙ্খ দাশগুপ্ত, অভিনয় মেহজাবীন চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, শাহজাহান সম্রাট প্রমুখ।
ইনসাফ (চ্যানেল আইয়ে ঈদের চতুর্থ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা সঞ্জয় সমদ্দার, অভিনয় তাসনিয়া ফারিণ, শরিফুল রাজ, মোশাররফ করিম প্রমুখ।
নকশী কাঁথার জমিন (চ্যানেল আইয়ে ঈদের ষষ্ঠ দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা আকরাম খান। অভিনয় জয়া আহসান, ফারিয়া শামস শেওতি, ইরেশ যাকের, রওনক হাসান প্রমুখ।
জ্বিন ৩ (চ্যানেল আইয়ে ঈদের ৭ম দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিট): পরিচালনা কামরুজ্জামান রোমান, অভিনয় নুসরাত ফারিয়া, আবদুন নূর সজল প্রমুখ।
উৎসব (মাছরাঙা টিভিতে ঈদের দিন বেলা ২টা ২০ মিনিট): পরিচালনা তানিম নূর। অভিনয় জাহিদ হাসান, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, অপি করিম, আফসানা মিমি প্রমুখ।
কাজলরেখা (মাছরাঙা টিভিতে ঈদের ৩য় দিন বেলা ২টা ২০ মিনিট): পরিচালনা গিয়াসউদ্দিন সেলিম, অভিনয় মন্দিরা চক্রবর্তী, সাদিয়া আয়মান, শরিফুল রাজ, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা প্রমুখ।
কুলীন সমাচার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বেলা ১টা ৩০ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাশ, পরিচালনা সালাহউদ্দীন লাভলু। অভিনয় আহসান হাবিব নাসিম, নাসরিন অনু, মাসুম বাশার, মিলি বাশার।৩৮ মিনিট আগে
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।৩৮ মিনিট আগে
বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টায় প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় মাসুমা রহমান নাবিলা ও ইরফান সাজ্জাদ। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।৫ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না আদর আজাদ ও বুবলী অভিনীত পিনিক। অবশেষে আজ সিনেমার প্রযোজক আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিলেন এবার ঈদেও মুক্তি পাচ্ছে না পিনিক।১১ ঘণ্টা আগে