ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

এটিএন বাংলার ‘ইমরান শো: বকুল ও চন্দনে গানের বন্ধনে’ অনুষ্ঠানের শিল্পীরা

ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।

বিটিভি

ব্যান্ড শো (ঈদের দিন সন্ধ্যা ৭টা): গান শোনাবে ওয়ারফেজ, আর্ক, শুভযাত্রা, অবসকিওর ও তরুণ ব্যান্ড।

এটিএন বাংলা

মিউজিক ভাইবস (ঈদের দিন রাত সাড়ে ১০টা): গান শোনাবেন মনির খান ও আঁখি আলমগীর।

এটিএন বাংলা

ইমরান শো: বকুল ও চন্দনে গানের বন্ধনে (ঈদের তৃতীয় দিন রাত সাড়ে ১০টা): কণ্ঠশিল্পী ইমরানের উপস্থাপনায় গান শোনাবেন ইমরান মাহমুদুল, চন্দন সিনহা, দিলশাদ নাহার কনা, আতিয়া আনিসা ও সানিয়া সুলতানা লিজা।

এনটিভি

তারুণ্যের গান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন সকাল সাড়ে ৮টা): গান শোনাবেন পারসা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, ব্যান্ড মাদল, পেনোয়া, মাভৈ ও দ্য কমরেড, সহজিয়া ও গানপোকা।

দীপ্ত টিভি

আমাদের ছবি আমাদের গান (ঈদের ৭ দিন দুপুর ১২টা ১০ মিনিট): বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় গান প্রচারিত হবে এ অনুষ্ঠানে।

নাগরিক টিভি

বাংলা বাউল (ঈদের ৭ দিন রাত ১১টা): গান শোনাবেন দীপ্র বড়ুয়া, দুর্জয়, আকাশ মাহমুদ, লায়লা, পারভেজ, সাদিয়া লিজা, সাগর বাউল, পুষ্পিতা মিত্র, খাইরুল ওয়াসি, কানিজ খন্দকার মিতু, আশিক, আয়েশা জেবিন, শফি মণ্ডল ও শারমিন।

আরটিভি

ফোক স্টেশন (ঈদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন বিকেল সাড়ে ৫টা): গান শোনাবেন অঙ্কন, হুমায়রা ইশিকা, সুফিয়ানা টিম, শফি মণ্ডল, সুমি মির্জা ও ইউসুফ আহমেদ খান।

আরটিভি

মিউজিক লাউঞ্জ (ঈদের চতুর্থ দিন বিকেল সাড়ে ৫টা): গান শোনাবেন নদী, রোমিও ব্রাদার্স ও সুফিয়ানা টিম।

বৈশাখী টিভি

সকালের গান (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিট): গান শোনাবেন রিজিয়া পারভীন, নাসির, প্রিয়াংকা বিশ্বাস, তানিশা ইসলাম পূজা, লাবনী আক্তার, দিঠি আনোয়ার ও মনজুরুল ইসলাম খান।

বৈশাখী টিভি

গানে গানে ঈদ আনন্দ

(ঈদের দিন থেকে ৭ দিন বেলা ১১টা): গান শোনাবেন আঁখি আলমগীর, সাব্বির, লুইপা, আশিক, কানিজ খন্দকার মিতু, তাসনিম আনিকা, নিশি শ্রাবণী, লিটা সরকার, রাজিব, আতিয়া আনিসা, কামরুজ্জামান রাব্বী ও ইসরাত জাহান জুঁই।

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

সম্পর্কিত

ঈদের ধারাবাহিক

ঈদের ধারাবাহিক

টিভিতে নতুন সিনেমা

টিভিতে নতুন সিনেমা

ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো

ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো