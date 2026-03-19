টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠান। ঈদের বাছাই করা অনুষ্ঠান নিয়ে বিশেষ এই ঈদ আয়োজন।
ঈদের দিন
বিটিভি
মিস একাল মিস্টার সেকাল (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): রচনা শায়ের খান, প্রযোজনা ইয়াসির আরাফাত।
এটিএন বাংলা
ভালোবেসে অবশেষে (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা হানিফ সংকেত, অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, হিমি।
মালেক পাগলা (রাত ১১টা): পরিচালনা সকাল আহমেদ, অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, হিমি।
চ্যানেল আই
বেশি বলে বুলবুলি ২ (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা রুবেল হাসান, অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, তটিনী।
ফ্যামিলি ম্যান (বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট): রচনা সিদ্দিক আহমেদ, পরিচালনা মোস্তফা কামাল রাজ। অভিনয় জোভান, তটিনী, মনিরা মিঠু।
সখিনা (রাত ৭টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা আবুল হায়াত, অভিনয় শ্যামল মাওলা, মৌসুমী মৌ।
সরল সত্যবাদী (রাত ৯টা ৩৫ মিনিট): রচনা আসাদ সরকার, পরিচালনা সালাহউদ্দিন লাভলু। অভিনয় জাকিয়া বারী মম, সাইকা আহমেদ।
এনটিভি
জামাল কবিরাজ (রাত ৮টা): রচনা আসাদুজ্জামান সোহাগ, পরিচালনা সুব্রত সঞ্জীব। অভিনয় মুশফিক ফারহান, তানিয়া বৃষ্টি ।
সত্য মতিন (রাত ৯টা ১০ মিনিট): রচনা আশরাফুল চন্চল্, পরিচালনা সাগর জাহান। অভিনয় মোশাররফ করিম, আইশা খান।
হোস্ট (রাত ১১টা ৫ মিনিট): রচনা অনামিকা মণ্ডল, পরিচালনা নিকুল কুমার মণ্ডল। অভিনয় নিলয় আলমগীর, তানিয়া বৃষ্টি।
বাংলাভিশন
বউ মন বোঝে না (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, মিহি আহসান।
মিস্টার পরিষ্কার (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা জুবায়ের ইবনে বকর, অভিনয় নিলয়, মাহি।
মনের বয়স ১৬ (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
আরটিভি
বিদেশি প্রোডাক্ট (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মেহেদী হাসান জনি, অভিনয় আরশ খান, সুনেরাহ বিনতে কামাল।
চেয়ারম্যানের বিয়ে (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা আসাদুজ্জামান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
মাছরাঙা টেলিভিশন
ব্ল্যাক লাভ (রাত ৮টা): অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।
গুডলাক (রাত ১০টা ২০ মিনিট): অভিনয় জোভান, তটিনী।
ম্যাজিক বস (রাত ১১টা ৩০ মিনিট): অভিনয় নিলয় আলমগীর, হিমি।
বৈশাখী টেলিভিশন
কাঠের চশমা (রাত ৮টা ১০ মিনিট): রচনা অনামিকা মণ্ডল, পরিচালনা তন্ময় খান। অভিনয় রাশেদ সীমান্ত, অহনা রহমান।
টাউট জামাই (রাত ৯টা ৫৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর রহমান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
দীপ্ত টিভি
সংসার বিষের বড়ি (রাত ৮টা): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, তাসনুভা তিশা।
অরণি সত্যি এসেছিল (রাত ১০টা): পরিচালনা মিথুন হোসেন, অভিনয় আরশ খান, সুনেরাহ বিনতে কামাল।
শেষ ঘুম (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা রাগিব রাইহান পিয়াল, অভিনয় তৌসিফ, তটিনী।
নাগরিক টিভি
বাইশে এপ্রিল (রাত ৮টা ৪০ মিনিট): অভিনয় আফরান নিশো, মেহজাবীন।
দ্বিতীয় দিন
এটিএন বাংলা
দ্বিতীয় বিয়ে (রাত ৭টা ৩৫ মিনিট): পরিচালনা চয়নিকা চৌধুরী, অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, আইশা খান।
আমার সুন্দরী শালীরা (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
ভাইজান (রাত ১১টা): পরিচালনা প্রীতি দত্ত, অভিনয় শামীম হাসান সরকার, সামান্তা পারভেজ।
চ্যানেল আই
মায়াপাখি (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা জাকারিয়া সৌখিন, অভিনয় অপূর্ব, নেহা।
লাল মোরগের ঝোল (রাত ৭টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা তারিক মোহাম্মদ হাসান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।
সরি বলবো না (রাত ৯টা ৩৫ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় নিলয় আলমগীর, তানিয়া বৃষ্টি।
এনটিভি
গরীবের সুন্দরী বউ (রাত ৮টা): রচনা আল আমিন স্বপন, পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক। অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।
কত যে আপন (রাত ৯টা ১০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মিফতা আনান। অভিনয় মুশফিক ফারহান, অর্চিতা স্পর্শিয়া।
ছিটকিনি (রাত ১১টা ৫ মিনিট): রচনা আশরাফুল চন্চল্, পরিচালনা সাগর জাহান। অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।
বাংলাভিশন
জামাই বউ আসামী (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।
কঞ্জুস কাপল ২ (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মিতুল খান, অভিনয় নিলয় আলমগীর, হিমি।
আরটিভি
জামাই বউ ট্রেনিং সেন্টার (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মহসিন আকাশ, অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।
দেখা হবে বন্ধু (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সহিদ উন নবী, অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, আইশা খান।
মাছরাঙা টেলিভিশন
লেলিন (রাত ৮টা): অভিনয় মুশফিক ফারহান, সাফা কবির।
গোলাপী (রাত ১০টা ২০ মিনিট): অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, তানজিন তিশা।
বৈশাখী টেলিভিশন
ডাবল চক্কর (রাত ৮টা ১০ মিনিট): রচনা মশিউর রহমান, পরিচালনা সোহেল রানা ইমন, অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই, সামান্তা পারভেজ।
পদ্মর ইরা (রাত ৯টা ৫৫ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা পথিক সাধন, অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা বিনতে নোমান।
দীপ্ত টিভি
বিবাহিত জীবনের দিনগুলি (রাত ৮টা): পরিচালনা মিশুক মিঠু, অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।
প্রেম হতে সাবধান (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা হারুন রুশো, অভিনয় নিলয় আলমগীর, জান্নাতুল হিমি।
নাগরিক টিভি
নীলাঞ্জনা এক্সপ্রেস (রাত ৮টা ৪০ মিনিট): ফয়জুল ইয়ামীন, পারসা ইভানা।
তৃতীয় দিন
এটিএন বাংলা
ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মাকসুদুর রহমান বিশাল, অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা।
হৃদমাঝারে (রাত ১১টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোহন আহমেদ, অভিনয় যাহের আলভী, তিথি।
চ্যানেল আই
ভাশুর (বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।
অন্ধ বালক (রাত ৭টা ৫০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা ভিকি জাহেদ, অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, সাদিয়া আয়মান।
এনটিভি
এক চিলতে ছোঁয়া (রাত ৮টা): রচনা সাইফুদ্দীন শাকিল, পরিচালনা মজুমদার শিমুল। অভিনয় ইয়াশ রোহান, সাদিয়া আয়মান।
এক মুঠো সুখ (রাত ৯টা ১০ মিনিট): রচনা গোলাম সারোয়ার অনিক, পরিচালনা রাফাত মজুমদার রিংকু। অভিনয় জোভান, তটিনী।
বাংলাভিশন
ডাক্তার ও তার প্রিয়তমা (রাত ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মিশুক মিঠু, অভিনয় নিলয়, হিমি।
হৃদয়ের টানে (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা বি ইউ শুভ, অভিনয় মুশফিক ফারহান, সামিরা খান মাহি।
মনগলিতে তুমি (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মীর আরমান হোসেন, অভিনয় জোভান, আইশা খান।
আরটিভি
ডেঞ্জারাস ভাড়াটিয়া (রাত ৭টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা হামেদ হাসান নোমান, অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।
হ্যাপি এন্ডিং (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সাজ্জাদ হোসেন বাপ্পী, অভিনয় জোভান, সাদিয়া আইমান।
মাছরাঙা টেলিভিশন
বাতাসের ফুল (রাত ৮টা): অভিনয় জোভান, কেয়া পায়েল।
জানি দেখা হবে (রাত ১০টা ২০ মিনিট): অভিনয় ইয়াশ রোহান, তটিনী।
বৈশাখী টেলিভিশন
ভালোবাসা ফিরে আসে (রাত ৮টা ১০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা শামীম আহসান, অভিনয় শ্যামল মাওলা, মাহিয়া জানা স্পর্শী।
লিয়াকতের লটারি (রাত ৯টা ৫৫ মিনিট): রচনা নিয়ামুল করিম, পরিচালনা রুমান রুনি। অভিনয় রাশেদ সীমান্ত, সালহা খানম নাদিয়া।
দীপ্ত টিভি
হুইলচেয়ার (রাত ৮টা): পরিচালনা আতিকুর রহমান, অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, তাসনুভা তিশা।
বোতল বন্দী ভূত (রাত ১১টা ৫ মিনিট): পরিচালনা রাইসুল তমাল, অভিনয় আরশ, তানিয়া বৃষ্টি।
ঈদের দিন সকাল ১০টায় প্রচারিত হবে নতুন কুঁড়ি ২০২৫-এর সেরা দশের শিশুশিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘শিশুদের ঈদ আনন্দ’। থাকবে নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক ও অভিনয়।২ ঘণ্টা আগে
কুলীন সমাচার (ঈদের দিন থেকে ৭ দিন, বেলা ১টা ৩০ মিনিট): রচনা বৃন্দাবন দাশ, পরিচালনা সালাহউদ্দীন লাভলু। অভিনয় আহসান হাবিব নাসিম, নাসরিন অনু, মাসুম বাশার, মিলি বাশার।
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বেশ কিছু নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এসব সিনেমার খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে। বরবাদ (এটিএন বাংলায় ঈদের দ্বিতীয় দিন বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মেহেদী হাসান হৃদয়, অভিনয় শাকিব খান, ইধিকা পাল, শহীদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ।
ঈদ উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করেছে নানা রকমের সংগীতানুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে থাকছে শিল্পীদের একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা।৩ ঘণ্টা আগে