Ajker Patrika
বিনোদন

টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠান। ঈদের বাছাই করা অনুষ্ঠান নিয়ে বিশেষ এই ঈদ আয়োজন।

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ০৮: ৪৮
টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম
এনটিভির ঈদের দিনের নাটক ‘সত্য মতিন’-এর দৃশ্যে মোশাররফ করিম ও আইশা খান

ঈদের দিন

বিটিভি

মিস একাল মিস্টার সেকাল (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): রচনা শায়ের খান, প্রযোজনা ইয়াসির আরাফাত।

এটিএন বাংলা

ভালোবেসে অবশেষে (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা হানিফ সংকেত, অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, হিমি।

মালেক পাগলা (রাত ১১টা): পরিচালনা সকাল আহমেদ, অভিনয় চঞ্চল চৌধুরী, হিমি।

চ্যানেল আই

বেশি বলে বুলবুলি ২ (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা রুবেল হাসান, অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, তটিনী।

ফ্যামিলি ম্যান (বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট): রচনা সিদ্দিক আহমেদ, পরিচালনা মোস্তফা কামাল রাজ। অভিনয় জোভান, তটিনী, মনিরা মিঠু।

সখিনা (রাত ৭টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা আবুল হায়াত, অভিনয় শ্যামল মাওলা, মৌসুমী মৌ।

সরল সত্যবাদী (রাত ৯টা ৩৫ মিনিট): রচনা আসাদ সরকার, পরিচালনা সালাহউদ্দিন লাভলু। অভিনয় জাকিয়া বারী মম, সাইকা আহমেদ।

এনটিভি

জামাল কবিরাজ (রাত ৮টা): রচনা আসাদুজ্জামান সোহাগ, পরিচালনা সুব্রত সঞ্জীব। অভিনয় মুশফিক ফারহান, তানিয়া বৃষ্টি ।

সত্য মতিন (রাত ৯টা ১০ মিনিট): রচনা আশরাফুল চন্চল্‌, পরিচালনা সাগর জাহান। অভিনয় মোশাররফ করিম, আইশা খান।

হোস্ট (রাত ১১টা ৫ মিনিট): রচনা অনামিকা মণ্ডল, পরিচালনা নিকুল কুমার মণ্ডল। অভিনয় নিলয় আলমগীর, তানিয়া বৃষ্টি।

বাংলাভিশন

বউ মন বোঝে না (সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, মিহি আহসান।

মিস্টার পরিষ্কার (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা জুবায়ের ইবনে বকর, অভিনয় নিলয়, মাহি।

মনের বয়স ১৬ (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

আরটিভি

বিদেশি প্রোডাক্ট (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মেহেদী হাসান জনি, অভিনয় আরশ খান, সুনেরাহ বিনতে কামাল।

চেয়ারম্যানের বিয়ে (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা আসাদুজ্জামান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

মাছরাঙা টেলিভিশন

ব্ল্যাক লাভ (রাত ৮টা): অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।

গুডলাক (রাত ১০টা ২০ মিনিট): অভিনয় জোভান, তটিনী।

ম্যাজিক বস (রাত ১১টা ৩০ মিনিট): অভিনয় নিলয় আলমগীর, হিমি।

বৈশাখী টেলিভিশন

কাঠের চশমা (রাত ৮টা ১০ মিনিট): রচনা অনামিকা মণ্ডল, পরিচালনা তন্ময় খান। অভিনয় রাশেদ সীমান্ত, অহনা রহমান।

টাউট জামাই (রাত ৯টা ৫৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর রহমান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

দীপ্ত টিভি

সংসার বিষের বড়ি (রাত ৮টা): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, তাসনুভা তিশা।

অরণি সত্যি এসেছিল (রাত ১০টা): পরিচালনা মিথুন হোসেন, অভিনয় আরশ খান, সুনেরাহ বিনতে কামাল।

শেষ ঘুম (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা রাগিব রাইহান পিয়াল, অভিনয় তৌসিফ, তটিনী।

নাগরিক টিভি

বাইশে এপ্রিল (রাত ৮টা ৪০ মিনিট): অভিনয় আফরান নিশো, মেহজাবীন।

দ্বিতীয় দিন

এটিএন বাংলা

দ্বিতীয় বিয়ে (রাত ৭টা ৩৫ মিনিট): পরিচালনা চয়নিকা চৌধুরী, অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, আইশা খান।

আমার সুন্দরী শালীরা (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

ভাইজান (রাত ১১টা): পরিচালনা প্রীতি দত্ত, অভিনয় শামীম হাসান সরকার, সামান্তা পারভেজ।

চ্যানেল আই

মায়াপাখি (বেলা ২টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা জাকারিয়া সৌখিন, অভিনয় অপূর্ব, নেহা।

লাল মোরগের ঝোল (রাত ৭টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা তারিক মোহাম্মদ হাসান, অভিনয় মোশাররফ করিম, হিমি।

সরি বলবো না (রাত ৯টা ৩৫ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় নিলয় আলমগীর, তানিয়া বৃষ্টি।

এনটিভি

গরীবের সুন্দরী বউ (রাত ৮টা): রচনা আল আমিন স্বপন, পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক। অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।

কত যে আপন (রাত ৯টা ১০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা মিফতা আনান। অভিনয় মুশফিক ফারহান, অর্চিতা স্পর্শিয়া।

ছিটকিনি (রাত ১১টা ৫ মিনিট): রচনা আশরাফুল চন্চল্, পরিচালনা সাগর জাহান। অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।

বাংলাভিশন

জামাই বউ আসামী (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা তাইফুর জাহান আশিক, অভিনয় মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা।

কঞ্জুস কাপল ২ (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মিতুল খান, অভিনয় নিলয় আলমগীর, হিমি।

আরটিভি

জামাই বউ ট্রেনিং সেন্টার (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মহসিন আকাশ, অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।

দেখা হবে বন্ধু (রাত ৯টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সহিদ উন নবী, অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, আইশা খান।

মাছরাঙা টেলিভিশন

লেলিন (রাত ৮টা): অভিনয় মুশফিক ফারহান, সাফা কবির।

গোলাপী (রাত ১০টা ২০ মিনিট): অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, তানজিন তিশা।

বৈশাখী টেলিভিশন

ডাবল চক্কর (রাত ৮টা ১০ মিনিট): রচনা মশিউর রহমান, পরিচালনা সোহেল রানা ইমন, অভিনয় মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই, সামান্তা পারভেজ।

পদ্মর ইরা (রাত ৯টা ৫৫ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা পথিক সাধন, অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা বিনতে নোমান।

দীপ্ত টিভি

বিবাহিত জীবনের দিনগুলি (রাত ৮টা): পরিচালনা মিশুক মিঠু, অভিনয় জোভান, সাদিয়া আয়মান।

প্রেম হতে সাবধান (রাত ১১টা ১০ মিনিট): পরিচালনা হারুন রুশো, অভিনয় নিলয় আলমগীর, জান্নাতুল হিমি।

নাগরিক টিভি

নীলাঞ্জনা এক্সপ্রেস (রাত ৮টা ৪০ মিনিট): ফয়জুল ইয়ামীন, পারসা ইভানা।

তৃতীয় দিন

এটিএন বাংলা

ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি (রাত ৮টা ৫০ মিনিট): পরিচালনা মাকসুদুর রহমান বিশাল, অভিনয় খায়রুল বাসার, সাদনিমা।

হৃদমাঝারে (রাত ১১টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মোহন আহমেদ, অভিনয় যাহের আলভী, তিথি।

চ্যানেল আই

ভাশুর (বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা মহিন খান, অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।

অন্ধ বালক (রাত ৭টা ৫০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা ভিকি জাহেদ, অভিনয় তৌসিফ মাহবুব, সাদিয়া আয়মান।

এনটিভি

এক চিলতে ছোঁয়া (রাত ৮টা): রচনা সাইফুদ্দীন শাকিল, পরিচালনা মজুমদার শিমুল। অভিনয় ইয়াশ রোহান, সাদিয়া আয়মান।

এক মুঠো সুখ (রাত ৯টা ১০ মিনিট): রচনা গোলাম সারোয়ার অনিক, পরিচালনা রাফাত মজুমদার রিংকু। অভিনয় জোভান, তটিনী।

বাংলাভিশন

ডাক্তার ও তার প্রিয়তমা (রাত ৭টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মিশুক মিঠু, অভিনয় নিলয়, হিমি।

হৃদয়ের টানে (রাত ৯টা ২৫ মিনিট): পরিচালনা বি ইউ শুভ, অভিনয় মুশফিক ফারহান, সামিরা খান মাহি।

মনগলিতে তুমি (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট): পরিচালনা মীর আরমান হোসেন, অভিনয় জোভান, আইশা খান।

আরটিভি

ডেঞ্জারাস ভাড়াটিয়া (রাত ৭টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা হামেদ হাসান নোমান, অভিনয় মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি।

হ্যাপি এন্ডিং (রাত ৮টা ৩০ মিনিট): পরিচালনা সাজ্জাদ হোসেন বাপ্পী, অভিনয় জোভান, সাদিয়া আইমান।

মাছরাঙা টেলিভিশন

বাতাসের ফুল (রাত ৮টা): অভিনয় জোভান, কেয়া পায়েল।

জানি দেখা হবে (রাত ১০টা ২০ মিনিট): অভিনয় ইয়াশ রোহান, তটিনী।

বৈশাখী টেলিভিশন

ভালোবাসা ফিরে আসে (রাত ৮টা ১০ মিনিট): রচনা ও পরিচালনা শামীম আহসান, অভিনয় শ্যামল মাওলা, মাহিয়া জানা স্পর্শী।

লিয়াকতের লটারি (রাত ৯টা ৫৫ মিনিট): রচনা নিয়ামুল করিম, পরিচালনা রুমান রুনি। অভিনয় রাশেদ সীমান্ত, সালহা খানম নাদিয়া।

দীপ্ত টিভি

হুইলচেয়ার (রাত ৮টা): পরিচালনা আতিকুর রহমান, অভিনয় ইরফান সাজ্জাদ, তাসনুভা তিশা।

বোতল বন্দী ভূত (রাত ১১টা ৫ মিনিট): পরিচালনা রাইসুল তমাল, অভিনয় আরশ, তানিয়া বৃষ্টি।

বিষয়:

টিভিছাপা সংস্করণবিনোদনঈদুল ফিতর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

পটিয়ায় ৩ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ১৫

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

সম্পর্কিত

টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম

শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন

শিশুদের জন্য ঈদ আয়োজন

ঈদের ধারাবাহিক

ঈদের ধারাবাহিক

টিভিতে নতুন সিনেমা

টিভিতে নতুন সিনেমা