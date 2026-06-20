সমাজ পরিবর্তনে তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান ঢাবি উপাচার্যের

দেশের উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনে নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত ‘ইয়ুথ ভয়েস ফর সোশ্যাল প্রোটেকশন’ শীর্ষক ইউএনডিপি-ডিইউডিএস বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।
উপাচার্য বলেন, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সমাজের বিভিন্ন ব্যাধি দূর করতে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিতর্কের মাধ্যমে সমাজের নানা অসংগতি, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে সেগুলোর সমাধানে কার্যকর অবদান রাখা সম্ভব।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, বরং পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বিতর্কের মতো সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হবে। এসব কার্যক্রম নেতৃত্ব, যুক্তিবোধ, বিশ্লেষণী দক্ষতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটির সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা, সংগঠনটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন শাহেদ এবং সাধারণ সম্পাদক রাগীম আনজুম উপস্থিত ছিলেন।
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