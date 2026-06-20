Ajker Patrika
শিক্ষা

বিনা মূল্যে পর্তুগালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
বিনা মূল্যে পর্তুগালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

পর্তুগাল সরকারি বৃত্তি ২০২৭-এর জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পর্তুগাল সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এই বৃত্তি প্রোগ্রামের আওতায় ইউরোপের অন্যতম প্রাণবন্ত ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ এই দেশে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্বমানের শিক্ষা, শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈচিত্র্যময় একাডেমিক পরিবেশে পড়াশোনার এই সুযোগ ব্যক্তিগত ও পেশাগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পর্তুগালের বিখ্যাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় পড়তে আগ্রহী যেকোনো বিষয়ের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা

  • সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ।
  • জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ১২৫০ ইউরো ভাতা।
  • ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পড়ার সুযোগ।
  • পর্তুগিজ ভাষা শিক্ষা বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সুবিধা।
  • আন্তর্জাতিক ও ইউরোপীয় চাকরির বাজারে উন্নত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা।
  • স্বাস্থ্যবিমা ও ভিসা সহায়তা

(বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে প্রযোজ্য)।

  • প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
  • পূরণ করা অনলাইন আবেদনপত্র।
  • সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
  • মোটিভেশন লেটার।
  • বৈধ পাসপোর্ট বা জাতীয় পরিচয়পত্র।
  • সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত সনদপত্র।
  • ভাষা দক্ষতার সনদ (টোফেল/আইইএলটিএস বা সমমানের সনদ)।
  • সুপারিশপত্র।
  • হালনাগাদ সিভি বা রেজুমে।
  • অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সহায়ক কাগজপত্র।

আবেদনের যোগ্যতা

  • স্নাতক: মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
  • স্নাতকোত্তর: স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
  • পিএইচডি: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
  • ইংরেজি বা পর্তুগিজ ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ (কোর্সের ভাষার ওপর নির্ভরশীল)
  • শক্তিশালী একাডেমিক ফলাফল এবং পর্তুগালে পড়াশোনার আগ্রহ থাকতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন পদ্ধতি ও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে লিংকে

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

বিষয়:

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