বিনা মূল্যে পর্তুগালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

পর্তুগাল সরকারি বৃত্তি ২০২৭-এর জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পর্তুগাল সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এই বৃত্তি প্রোগ্রামের আওতায় ইউরোপের অন্যতম প্রাণবন্ত ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ এই দেশে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা।
বিশ্বমানের শিক্ষা, শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈচিত্র্যময় একাডেমিক পরিবেশে পড়াশোনার এই সুযোগ ব্যক্তিগত ও পেশাগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পর্তুগালের বিখ্যাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় পড়তে আগ্রহী যেকোনো বিষয়ের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন পদ্ধতি ও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে লিংকে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
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