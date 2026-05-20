জাবি ক্যাম্পাসে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনায় নারী নিরাপত্তা মঞ্চের মৌন মিছিল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনার প্রতিবাদে মৌন মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করেছে নারী শিক্ষার্থীদের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘নারী নিরাপত্তা মঞ্চ’। আজ বুধবার (২০ মে) বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে মৌন মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি নতুন কলাভবন ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংবাদ সম্মেলন করেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীরা বলেন, ১২ মে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো ফজিলাতুন্নেছা হল-সংলগ্ন এলাকায় এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি দীর্ঘদিনের নিরাপত্তাহীনতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ।
তাদের অভিযোগ, অতীতে ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া একাধিক যৌন নিপীড়ন, হয়রানি ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ৫১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী তাজনীন নাহার তাম্মি বলেন, ‘ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিকে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। সময় শেষ হওয়ার পর আজ ভিসির সঙ্গে আলোচনায়ও কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। এর প্রতিবাদে আমরা মৌন মিছিল করেছি।’
তাজনীন নাহার আরও বলেন, ‘ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ঘটে যাওয়া হয়রানি ও ধর্ষণচেষ্টার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।’
