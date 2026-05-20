Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

ঈদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভাগীয় শহরে যাবে জবির বাস

জবি প্রতিনিধি‎‎
ঈদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভাগীয় শহরে যাবে জবির বাস
ছবি: সংগৃহীত

‎আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দেশের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাড়ি পৌঁছে দিতে আগামী ২২ মে থেকে ২৬ মে পর্যন্ত নির্ধারিত রুটে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুলের নিজস্ব বাস চলাচল করবে।

‎আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকা থেকে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুরসহ বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল করবে। এসব বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং নির্ধারিত বিভিন্ন স্টপেজে শিক্ষার্থীদের নামিয়ে দেবে।

‎বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই আইডি কার্ডসহ বাসে উঠতে হবে। ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভোগান্তি কমাতে ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

‎জকসুর পরিবহন সম্পাদক মাহিদ খান বলেন, ‘অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক ও পরিবহন সংকটের কারণে ঈদযাত্রায় সমস্যায় পড়েন। শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করেই আমরা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করেছি। আশা করছি শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।’

‎পরিবহন প্রশাসক তারেক বিন আতিক বলেন, ‘প্রতিটি রুটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা বিবেচনা করেই বাসের সময়সূচি ও গন্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি যেন যাত্রাপথে শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে না হয়।’

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দিন বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যেন নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবারের কাছে ফিরতে পারে, সেটি নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। ঈদ আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময় শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এই বিশেষ বাস সার্ভিস তারই অংশ।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীবাসপরিবহনজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

জাবি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে জবি শিক্ষার্থীদের মৌন মিছিল

জাবি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে জবি শিক্ষার্থীদের মৌন মিছিল

জবাবদিহিবিহীন নিরাপত্তা কখনো বিশ্বের স্থিতিশীলতা আনতে পারে না: স্পিকার

জবাবদিহিবিহীন নিরাপত্তা কখনো বিশ্বের স্থিতিশীলতা আনতে পারে না: স্পিকার

পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, নাগরিকতা ও নেতৃত্বের শিক্ষা: ববি হাজ্জাজ

পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, নাগরিকতা ও নেতৃত্বের শিক্ষা: ববি হাজ্জাজ

বিসিএসে ভালো করার পাঁচ পরামর্শ

বিসিএসে ভালো করার পাঁচ পরামর্শ