Ajker Patrika
শিক্ষা

ইউজিসিতে জবির শিক্ষক না থাকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছি: জকসু ভিপি

  জবি প্রতিনিধি
ইউজিসিতে জবির শিক্ষক না থাকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছি: জকসু ভিপি
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন জকসু ভিপি মো. রিয়াজুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) ভিপি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (ইউজিসি) জবির কোনো শিক্ষক না থাকায় আমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। সেখানে একটি সিন্ডিকেট কাজ করছে।’

‎আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কেটিং বিভাগের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘সেখানে (ইউজিসি) একটি ‘‘সিন্ডিকেট’’ কাজ করছে। ইউজিসিতে শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা রয়েছেন। আমি আরও অনেক কথা খুলে বলতে পারছি না। আমাদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমি এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাংবাদিকদের সহায়তা কামনা করছি। আমাদের জকসুর সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার জন্য কোনো অফিস নেই। আমরা ঠিকমতো অফিশিয়াল কাজ সম্পাদন করতে পারছি না।’

‎এ সময় জকসুর ভিপিসহ নির্বাচিত অন্য প্রতিনিধিরা বিগত ২০ দিনের সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন। এ ছাড়া সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তাঁরা।

‎দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নিয়ে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ভিপি রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজের দ্বিতীয় ফেজের কাজের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) নিয়ে আমরা ইউজিসিতে কাজ করছি। জাতীয় নির্বাচনের আগে দ্রুত ডিপিপিটা একনেকে পাস করানোর চেষ্টা করছি। সেনাবাহিনীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে না বসলেও হল নির্মাণের মাটি ভরাটের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে।’

‎এ সময় জকসুর জিএস আব্দুল আলিম আরিফ, এজিএস মাসুদ রানা, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ইব্রাহিম খলিলসহ অন্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

সম্পর্কিত

চার মাসে কী কাজ করেছেন, হিসাব দিলেন ডাকসু নেতারা

চার মাসে কী কাজ করেছেন, হিসাব দিলেন ডাকসু নেতারা

আমরা একটু বসার জায়গা পাইনি: জকসু ভিপি

আমরা একটু বসার জায়গা পাইনি: জকসু ভিপি

সর্বমিত্রের পদত্যাগপত্র এখনো পাইনি: ডাকসু জিএস

সর্বমিত্রের পদত্যাগপত্র এখনো পাইনি: ডাকসু জিএস

ইউজিসিতে জবির শিক্ষক না থাকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছি: জকসু ভিপি

ইউজিসিতে জবির শিক্ষক না থাকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছি: জকসু ভিপি