জুলাইয়ের স্পিরিটে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তরুণ প্রজন্মকে ভূমিকা পালনের আহ্বান ডুয়েট ভিসির

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়নই এখন দেশের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গতকাল বুধবার ডুয়েটে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল।
উপাচার্য বলেন, ‘ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সংঘটিত ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনবদ্য অধ্যায়। বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের যে স্বপ্ন নিয়ে এই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল, দুই বছর পর সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। বিভেদ ভুলে জুলাইয়ের চেতনাকে পথচলার আলোকবর্তিকা হিসেবে ধারণ করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।’
সকালে বেলুন উড়িয়ে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে শহীদ শাকিল পারভেজ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. রুমা এবং ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। এ ছাড়া মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এস. এম. মাহফুজ আলম উপস্থিত ছিলেন।
উপাচার্য বলেন, ‘২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ছিল স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র-জনতার এক অভূতপূর্ব জাগরণ। শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম, শাকিল পারভেজসহ আত্মোৎসর্গকারী সবার প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেয়েছি।’
উপাচার্য আরও বলেন, প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সততা, শৃঙ্খলা, মানবিকতা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেমের চর্চা করতে হবে। জ্ঞান তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জাতীয় অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. রুমা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে অধিকার আদায়ের শিক্ষা দেয়। এই চেতনা ধারণ করে বৈষম্যহীন, মানবিক ও টেকসই বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।
আলোচনা সভায় ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ডুয়েটের পাঁচ শিক্ষার্থী তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এ ছাড়া শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরাও বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠান শেষে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।
দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া, বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা, প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।
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