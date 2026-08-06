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প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬’ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞপ্তি
প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬’ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
ছবি: সংগৃহীত

প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস ২০২৬’ উপলক্ষে দিনভর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাইম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কাজী দীন মো. খসরু। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. আবদুর রহমান ও রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. মোস্তফা কামাল।

অনুষ্ঠানে তিনজন জুলাই যোদ্ধা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডিন ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, গণতান্ত্রিক চেতনা, জাতীয় ঐক্য এবং নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, মানবিক মূল্যবোধ এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক। তাঁরা নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি বৈষম্যহীন, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

বক্তারা আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে টেকসই করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নৈতিকতা, নেতৃত্বগুণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক গড়ে তোলারও অন্যতম প্রতিষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে গণ-অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী শহীদদের স্মরণে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা, দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

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