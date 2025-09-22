Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ-মিছিল

রাবি প্রতিনিধি 
ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ-মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ-মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট নির্বাচনের তারিখ পেছানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল করেছে শাখা ছাত্রশিবির। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টায় সংবাদ সম্মেলন শেষে রাকসু কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ-মিছিলটি শুরু করে তারা।

মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা চত্বরে এসে মিলিত হয়।

এ সময় শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ ফয়সাল বলেন, ‘রাকসু নির্বাচন কমিশনারের এমন একতরফা সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। একটি দলকে সুযোগ দিতেই বারবার এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচনের যে তারিখ তারা দিয়েছে, সেটি যে পরিবর্তন হবে না, তাতেও সন্দেহ রয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের এমন একচেটিয়া সিদ্ধান্তের প্রতি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’

রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও রাকসুর নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ভিপি পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের এমন সিদ্ধান্তকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি।’

মোস্তাকুর রহমান জাহিদ আরও বলেন, এর আগেও দফায় দফায় রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করেছে তারা। ছাত্রদলকে সুবিধা দিতে এর আগেও মনোনয়ন ফরম বিতরণের সময়সীমা বাড়িয়েছিল। আজকেও ছাত্রদলের অবস্থান দেখে রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করেছে তারা।

এর আগে রাত ৯টায় রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিক্রিয়া জানাতে রাকসু কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে শাখা ছাত্রশিবির। এ সময় একটি নির্দিষ্ট দলকে সুযোগ দিতেই বারবার রাকসু নির্বাচন পেছাচ্ছে—এমন অভিযোগ তোলে তারা। বিক্ষোভ শেষে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করবে এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলেও জানায় তারা।

বিক্ষোভ-মিছিলে শাখা ছাত্রশিবির ও বিভিন্ন হল ইউনিটের নেতারা মিলে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়জেলার খবরছাত্র শিবিররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

আশ্বিনে ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কি স্বাভাবিক, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

সখীপুরে বনপ্রহরীদের ওপর হামলা: ইউপি সদস্য, বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ-মিছিল

রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ-মিছিল

চাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি নিয়ে সভায় যেসব দাবি তুললেন প্রার্থীরা

চাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি নিয়ে সভায় যেসব দাবি তুললেন প্রার্থীরা

ঢাবিতে পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি

ঢাবিতে পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি