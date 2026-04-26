Ajker Patrika
শিক্ষা

শিক্ষা ডেস্ক
পড়াশোনায় ভালো করার ১০ উপায়

পড়াশোনায় ভালো ফল অর্জনের জন্য শুধু বেশি সময় ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতি, পরিকল্পনা এবং নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা। মনোযোগ ধরে রাখা, সময় ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত অনুশীলন এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা—এসব মিলেই শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে। আজকের আলোচনা এসব নিয়েই।

সঠিক স্থান নির্বাচন

কার্যকরভাবে পড়াশোনার জন্য প্রথমে দরকার উপযুক্ত পরিবেশ। এমন একটি জায়গা নির্বাচন করুন, যেখানে বিঘ্ন কম এবং মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়। স্কুল বা পাবলিক লাইব্রেরি, কফিশপ কিংবা নিজের বাসার নিরিবিলি একটি কোণ—যেকোনো স্থানই হতে পারে উপযোগী। নিজের জন্য কোন পরিবেশটি সবচেয়ে কার্যকর, তা বুঝতে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

মনোযোগে বিঘ্ন কমানো

ভালো জায়গা নির্বাচন করলেও মনোযোগে বিঘ্ন আসতে পারে। এসব থেকে দূরে থাকতে কিছু অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। যেমন অপ্রয়োজনীয় ওয়াই-ফাই বা ইন্টারনেট বন্ধ রাখা, মোবাইলের নোটিফিকেশন বন্ধ রাখা বা ফোন দূরে রাখা। প্রয়োজনে বন্ধুদের সঙ্গে পড়াশোনা করলে পারস্পরিক মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা পাওয়া যায়।

পড়ার সময় নির্ধারণ করুন

পড়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করলে বিরতি নেওয়াও সহজ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পরিকল্পিত বিরতি স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, মনোযোগ উন্নত করে ও শক্তি বাড়ায়। একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো প্রায় ৫০ মিনিট পড়া, এরপর ১৫-২০ মিনিট বিরতি নেওয়া। বিরতিতে হাঁটাহাঁটি, গান শোনা, বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা, স্ট্রেচিং, মেডিটেশন, হালকা খাবার খাওয়া, গোসল করা, ঘর বা ডেস্ক গুছানো ইত্যাদি করতে পারেন।

বিরতি দিয়ে পড়াশোনা

একটানা দীর্ঘ সময় পড়ার চেয়ে বিরতি দিয়ে পড়াশোনা বেশি কার্যকর। এতে শেখা বিষয় দীর্ঘ সময় মনে থাকে। পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তে চাপ না নিয়ে আগেভাগেই নিয়মিত রিভিশন করা উত্তম।

নিজেকে উৎসাহিত করা

ছোট ছোট অর্জনের পর নিজেকে পুরস্কৃত করা অনুপ্রেরণা বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন প্রিয় খাবার খাওয়া, চা-কফি পান, ছোট গেম খেলা বা প্রিয় কোনো অনুষ্ঠান দেখা। বড় লক্ষ্য পূরণে বড় ধরনের পুরস্কারও রাখা যেতে পারে।

গ্রুপ স্টাডি

গ্রুপে পড়াশোনা করলে জটিল বিষয় সহজে বোঝা যায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ে। পাশাপাশি এটি দায়িত্ববোধ তৈরি করে এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শেখার সুযোগ দেয়। অন্যকে বোঝানোর মাধ্যমে নিজের ধারণাও আরও দৃঢ় হয়।

অনুশীলনী পরীক্ষা

নিজেকে যাচাই করার অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হলো অনুশীলনী পরীক্ষা। ফ্ল্যাশকার্ড তৈরি, প্রশ্ন অনুশীলন, অনলাইন কুইজ বা বন্ধুদের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া—এসব পদ্ধতি স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করে।

সহায়তা নেওয়া

কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষক, সহপাঠী বা অনলাইন রিসোর্সের সাহায্য নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তাও কার্যকর হতে পারে। আধুনিক সময়ে এআই ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শেখাকে আরও সহজ করে তুলেছে।

নিজের যত্ন

ব্যস্ত পড়াশোনার মধ্যেও শারীরিক যত্ন নেওয়া জরুরি। নিয়মিত সাত-আট ঘণ্টা ঘুম, সুষম খাবার ব্যায়ামে মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। ফল, সবজি, বাদাম ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা উন্নত করে।

মানসিক সুস্থতা

শেখার প্রক্রিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো মানসিক স্বাস্থ্য চাপ কমায়, প্রোডাকটিভিটি বাড়ায় এবং জীবনকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম, সামাজিক যোগাযোগ, মেডিটেশন ও কৃতজ্ঞতা চর্চা মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সঠিক অভ্যাস ও পরিকল্পনা অনুসরণ করলে শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলই নয়, দীর্ঘ মেয়াদে শেখার দক্ষতা ও স্মৃতিশক্তিও উন্নত হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর শিক্ষাজীবনের ভিত্তি।

সূত্র: কোর্সেরা

বিষয়:

পরীক্ষাঅভ্যাসখাবারছাপা সংস্করণশিক্ষাক্রমশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

