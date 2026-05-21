চীনে হুবেই সরকারি বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ

চীনের ‘হুবেই গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ ২০২৬’-এর জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা চীনের এ বৃত্তি প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিদেশে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে অধ্যয়নে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। হুবেই সরকারের পক্ষ থেকে এই স্কলারশিপের মাধ্যমে টিউশন ফি সম্পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ করা হবে। পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে আবাসন ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত ভাতাও দেওয়া হয়।
হুবেই প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এ মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তির মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা এবং চীনে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদার করা। শিক্ষাগত উৎকর্ষ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে এই প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের চীনের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল শিক্ষার্থীবহুল অঞ্চলে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির অনন্য সুযোগ দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার কার্যকারিতা বাড়াতে এবং চীনে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে হুবেই প্রদেশ এই ‘হুবেই গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা’ প্রণয়ন করেছে।
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করা যাবে এই লিঙ্কে।
নতুন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন, ২০২৬। এ ছাড়া পুরোনো বা বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদনের সময়সীমা আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত।
