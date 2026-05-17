শিক্ষা

জাপানে স্টাডি সাপোর্ট বৃত্তি নিয়ে পড়ুন

শিক্ষা ডেস্ক
জাপান আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের আওতায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ মে ২০২৬। এ ছাড়া জাপানের নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর চারজন সফল আবেদনকারীকে ৩ লাখ ইয়েন দেওয়া হবে।

উন্নত গবেষণার সুবিধা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিরাপদ ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ পরিবেশ—এসবের সমন্বয়ে জাপান এখন বিশ্বের শিক্ষার্থীদের কাছে একটি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। প্রতিবছর বিশ্বের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মতো বাংলাদেশ থেকেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী জাপানে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে পা বাড়াচ্ছেন।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান, যেখানে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনভিত্তিক বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র রয়েছে, যা পড়াশোনার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করে।

সুযোগ-সুবিধা

  • নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক সহায়তা দেবে
  • শিক্ষার ব্যয় নির্বাহে সহায়ক অনুদান পাওয়া যাবে
  • জাপানের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ
  • আর্থিক সুবিধা হিসেবে থাকছে ৫ লাখ জাপানিজ ইয়েন (প্রোগ্রামভেদে পরিবর্তনশীল)

আবেদনের যোগ্যতা

এপ্রিল-মে ২০২৬ সেশনে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবেজাপান স্টাডি সাপোর্টের একটি নিবন্ধিত ‘মাই পেজ’ থাকতে হবেইংরেজি ও জাপানিজ—দুই ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন পদ্ধতি ও বিস্তারিত জানতে লিঙ্কেক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মে ২০২৬।

পাঠকের আগ্রহ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

