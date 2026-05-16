চাকরির ভাইভা: উত্তরের চেয়ে অভিজ্ঞতার গল্প গুরুত্বপূর্ণ

মাসুদ রানা
ইন্টারভিউ বোর্ডে যাঁরা বসে থাকেন, তাঁরা শুধু আপনার উত্তর শুনতে চান না। তাঁরা জানতে চান, আপনি একজন মানুষ হিসেবে কেমন, চাপের মধ্যে কীভাবে কাজ করেন এবং সমস্যাকে কীভাবে দেখেন। সহজ ভাষায় বললে, তাঁরা আপনার গল্প শুনতে চান।

ধরুন, তিন বন্ধু ছোটবেলার স্কুলজীবনের গল্প করছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘স্কুলে থাকতে সবচেয়ে মজার স্মৃতি কী ছিল?’ একজন বলল, ‘বন্ধুদের সঙ্গে অনেক মজা করতাম।’ আরেকজন বলল, ‘বৃষ্টি হলে আমরা ক্লাসের জানালার পাশে বসে মাঠে পানি জমা দেখতাম। তারপর টিফিনের সময় জুতা হাতে নিয়ে কাদার মধ্যে দৌড়ে ফুটবল খেলতে নেমে যেতাম।’ ১০ দিন পর কার কথা আপনার মনে থাকবে? দ্বিতীয় জনের। কারণ সে শুধু উত্তর দেয়নি, একটা দৃশ্য তৈরি করেছে। ইন্টারভিউও অনেকটা এমন।

আমরা বেশির ভাগ সময় প্রশ্নের উত্তর দিই। কিন্তু যারা তাদের কাজের অভিজ্ঞতাকে গল্পে রূপান্তর করতে পারে, উদাহরণ দিতে পারে, তাদের আলাদা করে মনে থাকে। এ গল্প বলার জন্য একটা সহজ পদ্ধতি আছে। সেটার নাম ‘বেক মেথড’। ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, ‘কাজের জায়গায় কোনো কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামলেছেন? অনেকে বলেন, ‘আমি চাপের মধ্যে কাজ করতে পারি।’ কিন্তু এ উত্তর খুব সাধারণ। এর বদলে বেক মেথড ব্যবহার করে উত্তরটা এমন হতে পারে—

বি–ব্যাকগ্রাউন্ড: আপনি কোন পরিস্থিতিতে কাজটা করেছেন, কেন করেছেন, সেখানে আপনার দায়িত্ব কী ছিল?

আমাদের অফিসে রিপোর্টিং ম্যানেজার হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেন। ফলে ডোনারের রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব আমার ওপর আসে।

অ্যা–অ্যাকশন: সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি কী করেছেন?

আমি সুপারভাইজরের সঙ্গে আলোচনা করি এবং টিমের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিই।

সি–কনসিকুয়েন্স: আপনার পদক্ষেপের ফলে কী ফল এসেছে?

আমরা সময়মতো রিপোর্ট জমা দিতে সক্ষম হই এবং ভালো প্রতিক্রিয়া পাই।

কে–নলেজ: পুরো অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কী শিখেছেন?

–আমি শিখেছি, সময়মতো টিমের সঙ্গে সমস্যা শেয়ার করলে সমাধান সহজ হয়।

খেয়াল করলে দেখবেন, এখানে আপনি শুধু ‘আমি চাপ সামলাতে পারি’ বলেননি। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেটা বুঝিয়েছেন।

অনেক সময় কোনো প্রশ্নের উত্তর ভালো জানা থাকলে আমরা সেই বিষয়ে যা জানি সব বলে দেওয়ার চেষ্টা করি। ফলে এক প্রশ্নে অনেক সময় চলে যায়। কিন্তু ইন্টারভিউতে আপনি কত জানেন, তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনি কতটা প্রাসঙ্গিক এবং গুছিয়ে উত্তর দিতে পারছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইন্টারভিউ শুধু প্রতিষ্ঠান আপনাকে যাচাই করছে, এমন না; আপনিও প্রতিষ্ঠানটিকে যাচাই করছেন। তাই শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়েই থেমে যাবেন না। কাজের পরিবেশ, শেখার সুযোগ বা টিম সম্পর্কে আপনিও প্রশ্ন করুন। কারণ, ভালো ইন্টারভিউ দুই পক্ষের জন্যই একজন উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

ইন্টারভিউ শেষে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আপনার কোনো প্রশ্ন আছে?’ তখন অনেকে বলেন, না।

কিন্তু এখানে আপনি অন্যদের থেকে আলাদা হতে পারেন। আপনি জানতে চাইতে পারেন, ‘এই প্রতিষ্ঠানে শেখার সুযোগ কেমন? প্রথম কয়েক মাসে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারি?’ তা ছাড়া ইন্টারভিউতে সব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি না। বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনি নিজের অভিজ্ঞতাগুলো কতটা পরিষ্কার, স্বাভাবিক এবং গল্পের মতো করে তুলে ধরতে পারছেন। তখন মানুষ শুধু আপনার উত্তর না, আপনাকেও মনে রাখবে।

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

