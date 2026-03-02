মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের মধ্যে তেলের দাম বেড়েছে, শেয়ার বাজারে পতন

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তার কারণে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে শেয়ার বাজারের পতন ঘটেছে।
আজ সোমবার সকালে এশিয়ায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে এবং পরে কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক প্রায় ৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৭৬ দশমিক ৪৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা টোকিওর সময় দুপুর পর্যন্ত ছিল।
এশিয়ার শেয়ার বাজার নিম্নমুখী অবস্থায় লেনদেন শুরু হয়েছে। হংকংয়ের হ্যাং সেং সূচক এবং জাপানের বেঞ্চমার্ক নিক্কেই ২২৫ যথাক্রমে প্রায় ২ শতাংশ এবং ১ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত বাজার সময়ের বাইরে লেনদেন হওয়া স্টক ফিউচারগুলো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ফলে ওয়াল স্ট্রিটে একটি অস্থির দিনের ইঙ্গিত মিলছে।
বেঞ্চমার্ক এস অ্যান্ডি পি ৫০০ এবং প্রযুক্তি কোম্পানি সম্পর্কিত নাসডাক কম্পোজিট ট্র্যাকিং ফিউচার উভয়ই প্রায় ০.৭ শতাংশ কমেছে।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেনি বিশ্ব। এরই মধ্যে ইরানকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক পদক্ষেপে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। এ সংঘাত এখন শুধু এই তিন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোও জড়িয়ে পড়ায় পুরো অঞ্চল...১২ মিনিট আগে
তেলের দাম বাড়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়া। বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের ২০ শতাংশেরও বেশি এই সরু জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। তেহরানের পক্ষ থেকে জাহাজ চলাচলে সতর্কবার্তা দেওয়ার পর অধিকাংশ বড় তেল কোম্পানি, ট্যাংকার মালিক এবং ট্রেডিং হাউজ এই রুট দিয়ে১৩ ঘণ্টা আগে
জাহাজ ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম মেরিন ট্রাফিকের তথ্যের ভিত্তিতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, অন্তত ১৫০টি বিশালাকার ট্যাংকার এখন হরমুজ প্রণালির বাইরে খোলা সমুদ্রে নোঙর ফেলে অবস্থান করছে। এর মধ্যে অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজি বাহী জাহাজের সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়া প্রণালির অপর প্রান্তেও কয়েক ডজন জাহাজ স্থির১৭ ঘণ্টা আগে
তেলসমৃদ্ধ ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। বিশ্ববাজারে তেলের দামে এ ঘটনার বড় ধরনের প্রভাবের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, আগামীকাল সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন বিশ্ববাজারে লেনদেন শুরু হতেই তেলের দাম ৯ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।১৭ ঘণ্টা আগে