অর্থনীতি

সোনার দাম ভরিতে ৫৪২৪ টাকা বেড়ে পৌনে ৩ লাখ টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ মার্চ ২০২৬, ১২: ০৯
দেশে সোনার দাম আবারও বেড়েছে। এবার সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা দাম বেড়েছে ৫ হাজার ৪২৪ টাকা। এতে এক ভরি সোনার দাম হয়েছে ২ লাখ ৭৪ হাজার ১০৪ টাকা।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানিয়েছে, সোনার নতুন দাম আজ সোমবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে কার্যকর হয়েছে।

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে আজ এই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বাজুস নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম লাখ ৫৬ হাজার ৪৩৩ টাকা থেকে বেড়ে ২ লাখ ৬১ হাজার ৬৮২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২৪ হাজার ২৯৯ টাকা থেকে বেড়ে ২ লাখ ২৪ হাজার ২৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭৯ হাজার ৮৫৯ টাকা থেকে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫৩৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সোনার দামের পাশাপাশি রুপার দামও বেড়েছে। ২২ ক্যারেটের ১ ভরি রুপার দাম ১৭৪ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ হাজার ১৭৩ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপা ৬ হাজার ৮৮১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপা ৫ হাজার ৮৯০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৪৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিষয়:

সোনাঅর্থনীতির খবরবাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনসোনার দাম
