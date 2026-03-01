তেলের দাম এক লাফে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি, ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়ানোর আশঙ্কা

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেছে। আজ রোববার আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ১০ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৮০ ডলারে পৌঁছেছে। সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, এই সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে তেলের দাম দ্রুত ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, তেলের দাম বাড়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়া। বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের ২০ শতাংশেরও বেশি এই সরু জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। তেহরানের পক্ষ থেকে জাহাজ চলাচলে সতর্কবার্তা দেওয়ার পর অধিকাংশ বড় তেল কোম্পানি, ট্যাংকার মালিক এবং ট্রেডিং হাউজ এই রুট দিয়ে অপরিশোধিত তেল ও এলএনজি সরবরাহ স্থগিত করেছে।
এনার্জি রিসার্চ প্রতিষ্ঠান আইসিআইএসের পরিচালক অজয় পারমার বলেন, সামরিক হামলা তেলের দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখলেও আসল প্রভাব পড়ছে হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়ার কারণে। সোমবার নিয়মিত লেনদেন শুরু হলে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের কাছাকাছি বা তার ওপরেও চলে যেতে পারে।
রাইস্ট্যাড এনার্জির অর্থনীতিবিদ জর্জ লিওন জানিয়েছেন, সৌদি আরব ও আবুধাবির পাইপলাইন ব্যবহার করে কিছু সরবরাহ সচল রাখার চেষ্টা করা হলেও দৈনিক ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি ব্যারেল তেলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাঁর মতে, বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দাম ব্যারেলপ্রতি অন্তত ২০ ডলার বেড়ে ৯২ ডলারে ঠেকতে পারে।
এদিকে, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক প্লাস আগামী এপ্রিল থেকে দৈনিক ২ লাখ ৬ হাজার ব্যারেল বাড়তি তেল উৎপাদনের ঘোষণা দিয়েছে। তবে এই পরিমাণ বিশ্ব চাহিদার মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ হওয়ায় বাজারে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।
এদিকে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কায় ভারত, চীনসহ এশিয়ার দেশগুলো বিকল্প উৎস খুঁজতে শুরু করেছে। গবেষণা সংস্থা কেপলার জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের সরবরাহ নিশ্চিত না হলে ভারত আবারও বড় পরিসরে রাশিয়ার তেলের দিকে ঝুঁকতে পারে।
জাহাজ ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম মেরিন ট্রাফিকের তথ্যের ভিত্তিতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, অন্তত ১৫০টি বিশালাকার ট্যাংকার এখন হরমুজ প্রণালির বাইরে খোলা সমুদ্রে নোঙর ফেলে অবস্থান করছে। এর মধ্যে অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজি বাহী জাহাজের সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়া প্রণালির অপর প্রান্তেও কয়েক ডজন জাহাজ স্থির৯ ঘণ্টা আগে
তেলসমৃদ্ধ ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। বিশ্ববাজারে তেলের দামে এ ঘটনার বড় ধরনের প্রভাবের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, আগামীকাল সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন বিশ্ববাজারে লেনদেন শুরু হতেই তেলের দাম ৯ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।৯ ঘণ্টা আগে
