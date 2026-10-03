সিটি ইউনিভার্সিটিতে প্রাইম ব্যাংকের ‘এমপাওয়ারিং ইয়ুথ’ সেমিনার

তরুণদের আর্থিকভাবে সচেতন ও সক্ষম করে তুলতে প্রাইম ব্যাংক পিএলসির ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ ‘প্রাইমঅ্যাকাডেমিয়া’র আওতায় সিটি ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহযোগিতায় ‘ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন: এনগেজিং অ্যান্ড ইনস্পায়ারিং ইয়ুথ ইন ব্যাংকিং’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
তরুণদের সচেতন আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সঠিক অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতের জন্য আর্থিকভাবে সক্ষম হয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে তোলাই ছিল এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। সেমিনারে আর্থিক সাক্ষরতা, স্মার্ট মানি ম্যানেজমেন্ট, সঞ্চয়ের অভ্যাস, ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতনতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।
প্রাইম ব্যাংক পিএলসির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যান্ড স্কুল ব্যাংকিং এম এম মাহবুব হাসান আর্থিক সাক্ষরতা ও স্মার্ট মানি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তরুণদের স্বাস্থ্যকর আর্থিক অভ্যাস গড়ে তোলা, আয়-ব্যয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি, সচেতনভাবে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ধারণা তুলে ধরেন।
এ সময় তিনি প্রাইম ব্যাংকের ৩১ বছরের পথচলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবার বিবর্তনের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের পরিবর্তিত প্রত্যাশা, সুযোগ ও দায়িত্ব নিয়েও আলোচনা করেন।
প্রাইম ব্যাংক পিএলসির ইভিপি ও হেড অব ইসলামী ব্যাংকিং সৈয়দ মুর্তজা হাসান ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতনতা, সঞ্চয় সংস্কৃতি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ওপর একটি তথ্যবহুল সেশন পরিচালনা করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. লুৎফর রহমান (অব.)। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কাজী শাহাদাত কবীর, পিএইচডি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
ইন্টার্যাকটিভ সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং দায়িত্বশীলভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ধারণা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তরুণদের মধ্যে আর্থিক সক্ষমতা ও সচেতনতার গুরুত্বও উঠে আসে।
প্রাইমঅ্যাকাডেমিয়ার ‘এমপাওয়ারিং ইয়ুথ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান ও বাস্তব জীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ‘কানেক্টিং ক্লাসরুমস টু বোর্ডরুমস’ ধারণায় তরুণদের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
প্রাইমঅ্যাকাডেমিয়ার মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তরুণদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিক সাক্ষরতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং দায়িত্বশীল অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে।
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