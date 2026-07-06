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যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস

ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্টে চলছে গ্র্যান্ড আমেরিকান ফুড ফেস্টিভ্যাল

বিজ্ঞপ্তি
ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্টে চলছে গ্র্যান্ড আমেরিকান ফুড ফেস্টিভ্যাল
ছবি: সংগৃহীত

আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টসের প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্টে গত ৩ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে গ্র্যান্ড আমেরিকান ফুড ফেস্টিভ্যাল। মোজাইক আয়োজিত এই ফুড ফেস্টিভ্যাল চলবে ৯ জুলাই পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্য ঐতিহ্যকে উদ্‌যাপন করতে আয়োজিত এই সপ্তাহব্যাপী ফুড ফেস্টিভ্যালে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন খাঁটি আমেরিকান স্বাদের নানা জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী পদ।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ উৎসব অতিথিদের জন্য আমেরিকার প্রাণবন্ত খাদ্যসংস্কৃতি ও উৎসবমুখর পরিবেশ উপভোগের এক অনন্য সুযোগ এনে দেবে। পরিবার, বন্ধু এবং খাদ্যপ্রেমীদের জন্য এটি হবে স্মরণীয় এক গ্যাস্ট্রোনমিক অভিজ্ঞতা।

হোটেলের দক্ষ রন্ধনশিল্পীদের তত্ত্বাবধানে সাজানো এই উৎসবে থাকবে আমেরিকান খাবারের বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় নানা পদ। অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন লাইভ স্টেশন, সুস্বাদু প্রধান খাবার এবং আমেরিকান কমফোর্ট ফুডের বিশেষ আয়োজন।

ফেস্টিভ্যালের আকর্ষণীয় মেনুর মধ্যে রয়েছে—হট ডগ স্টেশন উইথ অ্যাসর্টেড টপিংস, কর্ন ডগ, লোডেড চিপস স্টেশন, সিমার্ড অক্সটেইল স্যুপ, বিফ ওয়েলিংটন, মিট লোফ, বিফ ওসো বুকো, চিকেন পট পাই, স্পাইসি কাজুন চিকেন এবং বিবিকিউ সসসহ গ্রিলড চিকেন সসেজ। এ ছাড়া থাকবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জনপ্রিয় পদ এবং সুস্বাদু ডেজার্টের সমাহার।

গ্র্যান্ড আমেরিকান ফুড ফেস্টিভ্যালের অফিসিয়াল বেভারেজ পার্টনার কোকা-কোলা, যার অংশগ্রহণ এই আয়োজনে যুক্ত করেছে এক অনন্য আমেরিকান আবহ এবং অতিথিদের অভিজ্ঞতাকে করেছে আরও প্রাণবন্ত।

এ প্রসঙ্গে ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্টের একজন প্রতিনিধি বলেন, ‘গ্র্যান্ড আমেরিকান ফুড ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে আমরা অতিথিদের কাছে আমেরিকার খাঁটি স্বাদ ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ উৎসবে আমেরিকার জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী নানা পদ উপভোগের সুযোগ থাকবে। আমরা অতিথিদের জন্য একটি স্মরণীয় খাদ্যাভিজ্ঞতা, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং উৎসবমুখর পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে অতিথিরা বিশেষ অফারও উপভোগ করতে পারবেন, যা গ্র্যান্ড আমেরিকান ফুড ফেস্টিভ্যালের অভিজ্ঞতাকে করবে আরও আকর্ষণীয়। অফারটি নির্ধারিত শর্তাবলীর আওতাভুক্ত।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিকটে অবস্থিত ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্ট বিশ্বমানের সেবা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যতিক্রমী ডাইনিং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আতিথেয়তা শিল্পে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে চলেছে। গ্র্যান্ড আমেরিকান ফুড ফেস্টিভ্যালে অংশ নিয়ে অতিথিদের আমেরিকার সাহসী স্বাদ, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং উৎসবের প্রাণবন্ত পরিবেশ উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিষয়:

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